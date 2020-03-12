Чт, 12.03.2020
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В ожидании тепла: время вестников весны - подснежников
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ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В ожидании весны и тепла предлагаем вам оценить снимки весенних первопроходцев - подснежников! 

Подснежник, или Галантус (лат. Galánthus), — род многолетних трав семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее род относили к семейству Лилейные (Liliaceae). Включает 19 видов и два гибрида естественного происхождения. 

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Некоторые виды подснежников внесены в Красную книгу. К продаже не допускаются сорванные в лесу подснежники, нарушителям грозит штраф. Можно продавать только те, подснежники, что были выращены в теплицах (с сертификатом происхождения).

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

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