В ожидании тепла: время вестников весны - подснежников

Подснежник, или Галантус (лат. Galánthus), — род многолетних трав семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее род относили к семейству Лилейные (Liliaceae). Включает 19 видов и два гибрида естественного происхождения.

Некоторые виды подснежников внесены в Красную книгу. К продаже не допускаются сорванные в лесу подснежники, нарушителям грозит штраф. Можно продавать только те, подснежники, что были выращены в теплицах (с сертификатом происхождения).