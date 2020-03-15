Латвийцам дали два дня, чтобы вернуться из-за рубежа

Как указал глава Минсообщения, оставшимся за границей латвийцам нужно самим рассмотреть варианты возвращения в Латвию и по-возможности перерегистрировать билеты. В противном случае им придется остаться за рубежом.

Как уже сообщал RUS TVNET, ограничения вступают в силу с полуночи, 17 марта, и продлятся до 14 апреля на время чрезвычайной ситуации, связанной с распространением Covid-19.

Будут отменены международные пассажирские авиаперевозки, а также перевозки автобусами и железнодорожным транспортом.