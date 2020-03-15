Латвийцам дали два дня, чтобы вернуться из-за рубежа

Из-за закрытия границ отправившиеся за рубеж латвийцы смогут вернуться в Латвию только до 17 марта. Об этом по итогам заседания Кризисного совета правительства заявил министр сообщения Талис Линкайтс.
Как указал глава Минсообщения, оставшимся за границей латвийцам нужно самим рассмотреть варианты возвращения в Латвию и по-возможности перерегистрировать билеты. В противном случае им придется остаться за рубежом.
Как уже сообщал RUS TVNET, ограничения вступают в силу с полуночи, 17 марта, и продлятся до 14 апреля на время чрезвычайной ситуации, связанной с распространением Covid-19.
Будут отменены международные пассажирские авиаперевозки, а также перевозки автобусами и железнодорожным транспортом.
Несмотря на ограничение всех видов пассажирских перевозок из-за рубежа, пересекать границы на автомобиле по-прежнему будет возможно, пройдя пограничный контроль.