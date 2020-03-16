Какую пользу соки деревьев могут принести организму?

Рассказывают приглашенный эксперт, сертифицированный специалист по питанию Лиене Сондоре и фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня.

Обратите внимание на качество сока!

Включение в рацион березового и кленового соков – хороший способ увеличить количество ежедневно выпиваемой жидкости, подчеркивает Сондоре.

В Латвии сбор березового сока весной – это почти народная традиция. Но не забывайте, что делать это нужно правильно!

Лучше всего собирать сок в сельской местности, вдали от шоссейных дорог. Древесный сок – это биологически активная, энергетическая вода. Если собирать сок в тенистом, влажном, болотистом месте, то его вкус, возможно, будет нейтральным, а если в солнечном месте, то сок будет слаще.

Важно, чтобы сок стекал в чистую посуду, предназначенную для пищевых продуктов. Следует быть особенно внимательным, покупая сок у незнакомых людей. Соблюдение мер безопасности при приобретении продуктов питания и соков – основа хорошего здоровья. Поэтому при покупке соков у незнакомых торговцев будьте критичными. Соки должны быть маркированными.

Сколько сока можно выпить?

Рекомендуется все-таки не переусердствовать с потреблением соков – их можно выпивать приблизительно по 1,5-2 литра в день. Нужно также оценивать состояние своего здоровья – сможет ли организм вывести такие огромные количества жидкости, не создав нагрузку на внутренние органы?

Хотя соки и считаются очень полезными, у некоторых людей они могут вызывать вздутие живота и чувство дискомфорта.

Березовый сок или кленовый?

Соки деревьев – это на 90% "живая древесная вода" и сахар. Есть мнение, что соки наиболее ценны через несколько часов после сбора – они содержат природную энергию, витамины, микроэлементы. В соках есть кальций, магний, железо, цинк, фосфор, калий, сахара, ферменты, фитонциды и другие вещества, но в небольших количествах. Поэтому древесные соки лучше воспринимать как дары природы, пить их свежими и радоваться весне!

Специалист по питанию отмечает, что с точки зрения питательной ценности и полезности нет существенной разницы между кленовым и березовым соком – они отличаются лишь вкусовыми нюансами. Кленовый сок слаще, его энергетическая ценность – приблизительно 10 ккал на 100 мл, а у березового сока – около 3 ккал на 100 мл, однако абсолютно точно это определить невозможно.

Используйте полезные рецепты соков!

Соки можно использовать для приготовления зеленых коктейлей, добавлять в смути, заваривать на них чай или кофе. Их можно пить в разгрузочные дни. Нередко считается, что древесные соки помогают очищать организм. Но нужно учитывать, что если человек ежедневно правильно питается, двигается, здоров, то никакие чудесные превращения за пару дней или недель не произойдут. Лишние килограммы также не исчезнут от одного лишь питья сока, если вы не откажетесь от нездоровых лакомств и не будете двигаться.

Как хранить? Если сока много, его можно заморозить!

Также соки длительное время можно хранить в сброженном виде в подвале и использовать в летний зной как освежающий напиток. Но нужно помнить, что к сброженным шипучим сокам добавлен сахар. Если сок будет храниться в погребе, положите в чистую банку изюминку, ветку черной смородины и насладитесь им в жаркий летний день!

Совет фармацевта

Фармацевт Занда Озолиня поясняет, что полезны не только березовый и кленовый соки, но и, например, почки этих деревьев. Чаще всего березовые почки используют при различных заболеваниях мочевых путей, а также в качестве мочегонного средства. В народной медицине березовые почки применяют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, а также в качестве мочегонного средства. Однако березовые почки не рекомендуются при почечной недостаточности и во время беременности. Кленовые почки также обладают целебными свойствами – они очищают печень и выводят лишнюю жидкость из организма.