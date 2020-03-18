Умерла Юта Стрике
В среду, 18 марта, после болезни скончалась глава юридической комиссии Сейма и бывшая сотрудница KNAB Юта Стрике. Об этом сообщает агентство LETA.
Печальное известие агентству подтвердил председатель Новой консервативной партии, глава Министерства юстиции Янис Борданс.
Он выразил глубочайшие соболезнования родным и близким Стрике.
"Мы не знали никого патриотичнее. Это был человек, которого все знали и любили", — сказал глава Минюста.
Борданс также подтвердил, что смерть политика не связана с вирусом Covid-19.
Юте Стрике было 50 лет.