Ср, 18.03.2020
Я побывала на собрании Анонимных Алкоголиков и готова рассказать о том, что там происходит. Виктория Пушкеле, журналист TVNET

Умерла Юта Стрике
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ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В среду, 18 марта, после болезни скончалась глава юридической комиссии Сейма и бывшая сотрудница KNAB Юта Стрике. Об этом сообщает агентство LETA.

Печальное известие агентству подтвердил председатель Новой консервативной партии, глава Министерства юстиции Янис Борданс.

Он выразил глубочайшие соболезнования родным и близким Стрике.

"Мы не знали никого патриотичнее. Это был человек, которого все знали и любили", — сказал глава Минюста.

Борданс также подтвердил, что смерть политика не связана с вирусом Covid-19.

Юте Стрике было 50 лет.

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