Стало известно, кому перейдет мандат Юты Стрике

После смерти депутата Сейма Юты Стрике (Новая консервативная партия, НКП) ее мандат может перейти к писательнице Эве Мартуже, свидетельствуют результаты выборов в 13-й Сейм.
Если Мартужа согласится стать депутатом, у нее будет так называемый мягкий мандат на то время, пока Талис Линкайтс занимает должность министра сообщения.
Как сообщалось, в среду в возрасте 49 лет после болезни скончалась руководитель юридической комиссии Сейма, бывшая заместитель начальника Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Юта Стрике.