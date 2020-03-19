Чт, 19.03.2020
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Стало известно, кому перейдет мандат Юты Стрике

Deputāte Eva Mārtuža

ФОТО: Zane Bitere/LETA

После смерти депутата Сейма Юты Стрике (Новая консервативная партия, НКП) ее мандат может перейти к писательнице Эве Мартуже, свидетельствуют результаты выборов в 13-й Сейм.

Если Мартужа согласится стать депутатом, у нее будет так называемый мягкий мандат на то время, пока Талис Линкайтс занимает должность министра сообщения.

Как сообщалось, в среду в возрасте 49 лет после болезни скончалась руководитель юридической комиссии Сейма, бывшая заместитель начальника Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Юта Стрике.

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