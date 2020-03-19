Covid-19 отправляет на карантин детские сады

Балдоне

С 23 марта в Vaverite будет работать дежурная группа, сообщила агентству LETA исполнительный директор Балдонской краевой думы Татьяна Тихоненко. Она сказала, что информация о контакте с больным была получена в среду и сразу же был издан приказ о закрытии образовательного учреждения.

Тихоненко сообщила, что связалась с Центром профилактики и контроля заболеваний, где ей подтвердили, что после дезинфекции помещения детсада будут безопасны для детей.

Вышеупомянутый сотрудник является работником администрации и по большей части контактировал со своими коллегами в администрации учреждения.

Принимая во внимание недовольство родителей тем, что детсад закрыт, после проведения дезинфекции с 23 марта работу в нем начнет дежурная группа. В то же время, по словам Тихоненко, на этой неделе посещение детсада значительно снизилось - из примерно 250 детей в среду пришли только несколько десятков.

Озолниеки

В детском саду Zīlīte в Озолниеки детям и воспитателям одной группы установлен режим самоизоляции - у члена семьи одного из детсадовцев обнаружен Covid-19, сообщила руководитель Zīlīte Лаура Клегере-Дортане.

Ребенок посещал сад на прошлой неделе в течение нескольких дней. На этой неделе поступила информация, что у члена семьи малыша - Covid-19. Его родители были за границей, однако, на тот момент в той стране не было Covid-19. В общей сложности в группе 18 детей, но на самоизоляции - меньше, так как не все посещали садик.

Катлакалнс

У мамы дошкольника, который посещал детсад Bitīte в Катлакалнсе, обнаружили Covid-19. Детсад решено закрыть до 2 апреля.

Ребенок последний раз был в садике 13 марта, с учетом, что в учреждении одна общая столовая, которую посещают все воспитанники и работники, решено сад закрыть и провести дополнительную дезинфекцию. А также все дети и воспитатели должны соблюдать режим самоизоляции.