Возвращение "застрявших" за границей латвийцев планируют завершить до 27 марта

В настоящее время организуются спецрейсы из тех городов, где, по данным МИД, находится большое количество латвийцев.

Задача МИД - помочь всем, кто зарегистрировался в консульском регистре или сообщил о себе МИД и посольствам, как можно быстрее вернуться в Латвию.

"Мы постараемся завершить репатриационную операцию до 27 марта. Я призываю всех использовать каждый появляющийся шанс. Если это авиаперелет через какой-то город и далее транзит в Латвию, используйте это! Пожалуйста, следите за размещаемой министерством информацией об ограничительных мерах на въезд и транзит, которые вводят страны Европы и остального мира, так как ситуация меняется", - обратился к латвийцам глава МИД.