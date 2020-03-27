"Шоссе смерти" в Болдераю: чем кончилась инициатива жителей за безопасность дорог?

Коротко вспомним предысторию

Активистка района Элина Дмитриенко, у которой случилось личное горе - ДТП унесло жизнь ее матери и ребенка, пусть и не на этом шоссе, решила заняться безопасностью дорожного движения в направлении Болдераи. Как из центра, так и из Иманты.

Все местные знают, что шоссе - узкое, плохо освещенное, без карманов для автобусов. Аварии с летальным исходом здесь не роковая случайность. Скорее чудо, что они случаются не каждый день.

Предложения Элины Рижской думе были следующими.

На дороге Болдерая - Центр и Болдерая - Иманта: установить освещение по всей протяженности дороги;

построить карманы для автобусов;

увеличить количество полос с разделительным барьером между ними;

установить фоторадары;

увеличить число экипажей для патрулирования.

ФОТО: Читатель TVNET

Подписались более 700 человек. 22 ноября прошлого года Рижская дума поставила штамп, что заявление принято.

Как развивались события дальше. Слова Элины

"Подписи мы подали и нам обещали дать ответ на почту... Но тишина... Подали еще в прошлом году. Как всегда - на нас нет время и денег..." - поделилась эмоциями Элина.

В то же время она отметила, что был установлен знак "50" на остановке "Поворот на Волери" - как в одну сторону, так и в другую.

"Это как раз то место, где постоянно людей сбивают на шоссе. И все, больше ничего", - добавила она.

По словам Элины, первые дни "знак вообще не замечали многие, а потом на Facebook (В местной группе - Прим. ред.) написали, что знак 50 поставили.

Какие еще изменения заметили местные

Опрошенные RUS.TVNET водители отметили, что этой весной стала лучше просматриваемость дороги - обочины сильно почистили от кустарников - лучше видно дорогу. На дороге работала техника - методично чистили несколько дней.

ФОТО: TVNET

Что говорят в Рижской думе?

Специалист по связям с общественностью Департамента дорожного движения Рижской думы Илзе Диманте сообщила RUS.TVNET, что для повышения безопасности движения на Даугавгривском шоссе и улице Клейсту уже в прошлом году было сделано несколько улучшений.

"Чтобы немедленно улучшить ситуацию, в прошлом году мы установили отражающие, ограждающие элементы - столбики на шоссе, также были введены ограничения максимальной скорости. В свою очередь для улучшения движения в зоне остановок общественного транспорта установлены знаки "Обгон запрещен", - отметила Диманте.

По словам Диманте, Департамент также проинформировал Дирекцию безопасности дорожного движения (CSDD) о местах, где было бы необходимо установить стационарные фоторадары, в том числе на участке Даугавгривского шоссе возле Волери.

В остальном "чтобы поменять организацию транспорта на Даугавгривском шоссе и улице Клейсту, необходима полная перестройка и реконструкция инфраструктуры. Это означает, что в проекте необходимо предусмотреть отвод дождевой воды, велоинфраструктуру, инфраструктуру для пешеходов, расширение остановок общественного транспорта, освещение и другие улучшения безопасности дорожного движения.

Принимая во внимание, что велико общее количество проектов по реконструкции улиц, а также количество дорог, требующих ремонта покрытия или постройки, невозможно реализовать все сразу".

Касательно инициативы местных, в Рижской думе отвечают, что "предложения жителей по возможности учитываются и проект реконструкции Даугавгривского шоссе будет включен в будущие процессы планирования".