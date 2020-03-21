Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которым не страшен коронавирус

Рак

Астролог уверен, что инфекция, скорее всего, обойдет стороной Раков, обладающих прекрасным здоровьем, следящих за состоянием своего организма и принимающих профилактические меры. Как правило,

эти люди не склонны к вредным привычкам и предпочитают правильное питание - именно поэтому они имеют достаточно ресурсов противостоять вирусу.

Стрелец

Превосходным иммунитетом и здоровьем, по мнению Павла Глобы, обладают Стрельцы. Кроме того, они имеют еще и крепкую нервную систему, благодаря чему ни при каких обстоятельствах не поддадутся панике и стрессу. Представители этого знака Зодиака успешно будут сопротивляться болезни, а их природная везучесть позволит им пережить непростой период, не обращаясь к врачам.