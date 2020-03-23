ВОЗ: скорость распространения Covid-19 увеличивается

"Пандемия набирает обороты. От первого зарегистрированного случая до 100 тысяч случаев прошло 67 дней, 11 дней до 200 тысяч и всего четыре дня до 300 тысяч", - цитирует слова Гебрейесуса "РИА Новости".

Также ВОЗ предупреждает о том, что темпы распространения коронавируса ускоряются. Гебрейесуса пояснил, что между первым и стотысячным случаем прошло 67 дней. Затем потребовалось только 11 дней, чтобы достигнуть отметки в 200 тысяч заразившихся, и четыре дня, чтобы превысить 300 тысяч случаев, пишет "Интерфакс".

По данным worldometers.info, вечером 23 марта, число заболевших Covid-19 составляет 372 тысячи человек. Больше всего заболевших сейчас в Италии - почти 64 тысячи, далее идут США - 41500, Испания - 33 тысячи.