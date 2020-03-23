ВОЗ: скорость распространения Covid-19 увеличивается

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что скорость распространения нового вида коронавируса набирает обороты. В мире зафиксировано свыше 300 тысяч случаев заболевания Covid-19.
"Пандемия набирает обороты. От первого зарегистрированного случая до 100 тысяч случаев прошло 67 дней, 11 дней до 200 тысяч и всего четыре дня до 300 тысяч", - цитирует слова Гебрейесуса "РИА Новости".
Также ВОЗ предупреждает о том, что темпы распространения коронавируса ускоряются. Гебрейесуса пояснил, что между первым и стотысячным случаем прошло 67 дней. Затем потребовалось только 11 дней, чтобы достигнуть отметки в 200 тысяч заразившихся, и четыре дня, чтобы превысить 300 тысяч случаев, пишет "Интерфакс".
По данным worldometers.info, вечером 23 марта, число заболевших Covid-19 составляет 372 тысячи человек. Больше всего заболевших сейчас в Италии - почти 64 тысячи, далее идут США - 41500, Испания - 33 тысячи.
В Латвии по состоянию на 23 марта - 180 заболевших, в Эстонии - 352, в Литве - 160.