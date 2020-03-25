Фотографии природы, от которых захватывает дух

Великолепные пейзажи с высоты птичьего полета или крупным планом - в первом конкурсе Nature TTL Photographer of the Year 2020 награждены лучшие кадры, которые не оставят равнодушным никого.

На международный конкурс было прислано 7000 фотографий из 117 стран мира.

Главный приз конкурса получил французский фотограф Флориан Леду с кадром, который он сделал с помощью дрона в Антарктиде.

ФОТО: Nature TTL / Florian ledoux

"Мне было важно показать ситуацию в Арктике и Антарктиде. Победа на этом конкурсе показала, что это видят многие люди", - сказал Леду.

Организатор Конкурса Уилл Николс указал, что Леду использовал необычный для фотографов природы угол. Жюри было сложно выбрать победителя, однако сильная композиция позволила работе Леду выделиться среди других.

Леду получит денежный приз в размере 1000 фунтов и титул лучшего фотографа Nature TTL 2020 года.

ФОТО: Nature TTL / Marek Biegalski

В категории "Пейзажи" победил фотограф Марек Бигалски, который с помощью дрона запечатлел спрятавшееся в тени дерева стадо овец.

ФОТО: Nature TTL / Minghui Yuan

В категории "Макро" победу одержал китайский фотограф Миньхуа Юань с двухцветной фотографией, на которой видна стрекоза на стебле травы.

ФОТО: Nature TTL / Saptarshi Gayen

Одна из категорий конкурса предназначена для молодых талантов. В ней победил 15-летний индиец Саптарши Гуйен с работой "Феникс".

ФОТО: Nature TTL / Rob Ferguson

Фаворитом общественности стал Роберт Фергусон, который заснял пеликана, поймавшего рыбу.