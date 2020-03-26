Кризис коронавируса и связанное с ним чрезвычайное положение в стране наносят серьезный удар и по латвийской медиаиндустрии. Объемы рекламы падают, в результате чего СМИ теряют деньги. Эксперты считают, что для некоторых СМИ кризис может оказаться фатальным.

Последствия инфекции для СМИ и рекламной индустрии

Помимо перевозчиков и организаторов мероприятий риску смерти от коронавируса особенно подвержены те, кто находится на стороне правды и справедливости, а именно - средства массовой информации.

Поскольку рекламы нет и средства от нее заканчиваются, снижаются и доходы медиа. Это можно сравнить с трудностями дыхания во время болезни: если не можешь дышать - умираешь. То же самое происходит с медиа.

“Обрушение рынка рекламы приведет к тому, что какие-то из медиа придется закрыть”, - говорит президент Латвийской ассоциации журналистов Арта Гига.

Согласно индикативному опросу, проведенному ассоциацией, латвийские СМИ могут продержаться один месяц после начала трудностей с запланированным финансовым исполнением.

"Мы провели внутренний опрос. И он показал, что у медиа, точно так же, как и у многих других предприятий в Латвии, при денежном оттоке есть возможность продержаться примерно месяц. А потом начнутся очень серьезные проблемы", - считает Гига.

Марис Наглис, член правления Латвийской рекламной ассоциации, также очень скептически относится к текущей ситуации. По его мнению, необходимо верить в лучшее, но одновременно готовиться к худшему сценарию. Наглис утверждает, что даже два месяца простоя могут иметь разрушительные последствия для медиа и рекламной индустрии в целом.

“Наша и медиаиндустрия не могут вернуть потерянные деньги. Мы не являемся производственными компаниями, которые могут не производить продукт один месяц, а в другой сделать вдвое больше.

Все, что мы потеряем в ближайшие месяцы, так и останется дырой в бюджете всех средств массовой информации и смежных отраслей", - сказал Наглис.

В контексте текущей ситуации он напомнил о падении рекламного рынка во время экономического и финансового кризиса 2009 года. На тот момент рынок упал на 46%. Хотя трудно прогнозировать, каким может быть спад на этот раз, прошлый опыт наглядно демонстрирует, что "восстановление" отрасли займет более двух месяцев. Кроме того, компаниям придется увольнять специалистов.

Поэтому, думая о государственной поддержке СМИ и рекламных компаний, по мнению Наглиса, нужно считать, что реклама, СМИ и медиа-агентства - одна индустрия.

"Главное - не оставлять нас за бортом. Пусть все в медиа-индустрии получат такую же поддержку, как и остальные. Инструменты, которые используются в настоящее время, безусловно, принесут пользу нашей отрасли, в том числе отсрочка налоговых платежей", - отметил Наглис.

План спасения

Как порталу TVNET сообщили в Министерстве культуры, в настоящее время готовится ряд предложений по поддержке латвийских СМИ в этот трудный период. На данный момент намечено несколько направлений поддержки.

Во-первых, медиа-сектор необходимо объявить кризисной отраслью. Таким образом средства массовой информации будут обеспечиваться выплатой пособий в связи с простоями, налоговыми льготам и другими формами экстренной поддержки.

Во-вторых, министерство обратится к правительству с просьбой предоставить дополнительные средства в Фонд поддержки СМИ для создания контента, представляющего общественный интерес.

В-третьих, будут предложены поправки к Закону о потребителях для пересмотра действующих ограничений.

И, наконец, в-четвертых, Министерство культуры предложит запустить финансируемые государством информационные кампании в средствах массовой информации для информирования общественности и изменения ежедневных привычек, связанных с Covid-19.

Если говорить о пересмотре ограничений на рекламу, Министерство культуры и отрасль хотят исправить ошибку, допущенную Сеймом в 2018 году. В попытке запретить продвижение быстрого кредитования в СМИ законодатели автоматически ограничили и другие формы кредитной рекламы, пояснил TVNET Кристер Плешаков, глава отдела медиа-политики Министерства культуры.

"В 2018 году, когда была предпринята попытка ограничить продвижение быстрых кредитов, поправки к [Закону о защите прав потребителей] пошли намного дальше, ограничивая продвижение как ипотечных, так и студенческих кредитов.

В настоящее время невозможно рекламировать покупку в рассрочку и т. д. Министерство культуры уже предоставило Министерству экономики предложение, которое предполагает, что эти поправки распространяются только на ограничения рекламы быстрых кредитов, разрешая рекламу потребительских кредитов с меньшим риском", - сказал Плешаков.

Обоснованным данное предложение кажется и президенту Латвийской ассоциации журналистов Арте Гиге. По ее мнению, существующие ограничения на рекламу быстрых кредитов на данный момент не работают, потому что реклама находит людей в социальных сетях.

"В момент, когда этот закон принимали, социальных сетей не было. Поэтому эти запреты были более эффективными.

Но сейчас все это неэффективно. Деньги, которые могут попасть в латвийские медиа, уходят за рубеж, а реклама так и так достигает своего потребителя", - поясняет Гига.

В то же время она убеждена, что для предотвращения кризиса необходимо расширить возможности осуществлять государственные закупки именно для коммерческих СМИ.

В любом случае, как отмечает Арта Гига, не все медиа смогут спастись от кризиса, связанного с коронавирусом: