Майка-"алкоголичка" — хит этой весны

К такой майке всегда подойдут брюки и шорты различных стилей. Пышная юбка под такой тип майки тоже может выглядеть весьма эффектно. Также такая майка будет удачно смотреться в дополнении с брючным костюмом.

Такого типа майки носили голливудские мачо в фильмах 50-х годов, рок-звёзды 80-х и актрисы 90-х для фотоссесий в журналах. А этой весной будем носить и мы! Дома, на прогулке или выберем её для вечернего выхода!

Стоит отметить Джейн Биркин, любительницу носить такие майки без лифчика.