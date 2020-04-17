Пт, 17.04.2020
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Майка-"алкоголичка" — хит этой весны

ФОТО: instagram, sipa/scanpix

Классической мужской майке просто не везёт с наименованиями — от русского "алкоголичка" до английского wifebeater. С модной историей иначе! 

К такой майке всегда подойдут брюки и шорты различных стилей. Пышная юбка под такой тип майки тоже может выглядеть весьма эффектно. Также такая майка будет удачно смотреться в дополнении с брючным костюмом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Такого типа майки носили голливудские мачо в фильмах 50-х годов, рок-звёзды 80-х и актрисы 90-х для фотоссесий в журналах. А этой весной будем носить и мы! Дома, на прогулке или выберем её для вечернего выхода! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Стоит отметить Джейн Биркин, любительницу носить такие майки без лифчика. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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