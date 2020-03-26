Последних репатриантов вывезут из аэропорта специальными автобусами

Министерство здравоохранения и МВД признали, что ранее встреча репатриационных рейсов в Рижском аэропорту была организована недостаточно хорошо, и пассажиров последних репатриационных рейсов вывезут из аэропорта специальными автобусами Rīgas satiksme, сообщили в передаче "Новости TV3".
Ранее некоторые из вернувшихся из-за границы вели себя безответственно, создавая риск для безопасности общества - люди возвращались домой из аэропорта на такси, на 22-м автобусе.
Министр внутренних дел Сандис Гиргенс достиг с временной администрацией Рижской думы соглашения о том, что пассажиров репатриационных рейсов 27 и 30 марта будут организованно вывозить из аэропорта специальными автобусами и доставлять как можно ближе к месту жительства.
Министерству здравоохранения в принципе не нравится, что министр иностранных дел дал так много разрешений на репатриационные рейсы. "Все время прибывают все новые и новые люди из стран, где заболеваемость намного выше, чем у нас", - заявила госсекретарь Минздрава Дайна Мурмане-Умбрашко.