Чт, 26.03.2020
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Последних репатриантов вывезут из аэропорта специальными автобусами

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

Министерство здравоохранения и МВД признали, что ранее встреча репатриационных рейсов в Рижском аэропорту была организована недостаточно хорошо, и пассажиров последних репатриационных рейсов вывезут из аэропорта специальными автобусами Rīgas satiksme, сообщили в передаче "Новости TV3".

Ранее некоторые из вернувшихся из-за границы вели себя безответственно, создавая риск для безопасности общества - люди возвращались домой из аэропорта на такси, на 22-м автобусе.

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс достиг с временной администрацией Рижской думы соглашения о том, что пассажиров репатриационных рейсов 27 и 30 марта будут организованно вывозить из аэропорта специальными автобусами и доставлять как можно ближе к месту жительства.

Министерству здравоохранения в принципе не нравится, что министр иностранных дел дал так много разрешений на репатриационные рейсы. "Все время прибывают все новые и новые люди из стран, где заболеваемость намного выше, чем у нас", - заявила госсекретарь Минздрава Дайна Мурмане-Умбрашко.

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