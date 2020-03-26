Последних репатриантов вывезут из аэропорта специальными автобусами

Ранее некоторые из вернувшихся из-за границы вели себя безответственно, создавая риск для безопасности общества - люди возвращались домой из аэропорта на такси, на 22-м автобусе.

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс достиг с временной администрацией Рижской думы соглашения о том, что пассажиров репатриационных рейсов 27 и 30 марта будут организованно вывозить из аэропорта специальными автобусами и доставлять как можно ближе к месту жительства.