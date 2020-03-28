Сб, 28.03.2020
Я выбрала, как и все мои коллеги, остаться дома и внести свой вклад в борьбу с коронавирусом. Лучшее, что мы, простые люди, можем сделать - это не позволить болезни вспыхнуть с такой силой, что наша медицина с ней не справится. Раиса Смирнова, журналист TVNET

В Бельгии Covid-19 заразился кот

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ФОТО: Pixabay

Инфицированная вирусом Covid-19 жительница Бельгии заразила им своего кота. Об этом сообщает издание The Brussels Times.

Факт передачи коронавируса животному от хозяина уже был подтвержден местной ветеринарной службой. Проверка была начата из-за того, что у кота появились симптомы болезни.

Животное контактировало с хозяйкой на протяжении всего времени ее болезни. Спустя неделю у кота начались понос, рвота и трудности с дыханием. Специалисты взяли анализы и обнаружили в них Covid-19.

Официальной информации о нынешнем состоянии животного нет.

К утру субботы, 28 марта, в Бельгии число официально зарегистрированных случаев инфицирования новым коронавирусом превысило 7 тыс. человек. 289 жителей с инфекцией скончались, еще 858 уже вылечились.

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