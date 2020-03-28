В Бельгии Covid-19 заразился кот

Факт передачи коронавируса животному от хозяина уже был подтвержден местной ветеринарной службой. Проверка была начата из-за того, что у кота появились симптомы болезни.

Животное контактировало с хозяйкой на протяжении всего времени ее болезни. Спустя неделю у кота начались понос, рвота и трудности с дыханием. Специалисты взяли анализы и обнаружили в них Covid-19.

Официальной информации о нынешнем состоянии животного нет.