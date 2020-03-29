Впредь собираться можно только по двое

Новые ограничения премьер назвал "два на два", так как обязательным условием является также соблюдение между людьми расстояния два метра.

Кариньш подчеркнул, что задача государства - ограничить распространение "Covid-19". "Для этого правительство постепенно принимает решения на опережение событий", - сказал глава правительства.

Министр напомнила, что несоблюдение принятых правительством распоряжений может быть административно или уголовно наказуемо. Обязанность по контролю соблюдения ограничений возложена на Госполицию, которая может призвать на помощь муниципальную полицию.

Проверки проводит и Инспекция здравоохранения.

Кодекс административных нарушений за несоблюдение ограничений во время чрезвычайного положения предусматривает штраф в размере до 350 евро. В свою очередь Уголовный закон за нарушение ограничений и запретов во время чрезвычайного положения, если причинен серьезный ущерб, предусматривает лишение свободы до трех лет, принудительные работы или денежный штраф, а при наступлении тяжелых последствий - лишение свободы до восьми лет.

Требования соблюдать правило "2 и 2" касается всех сфер. Представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков указал, что в местах, где собирается много людей, например, религиозные организации, общественный транспорт, пространство следует делить на зоны.

Нарушителей новых правил могут наказать - применить как административную, так и уголовную ответственность. Штраф может составить до 350 евро. Полиция уже проверяет людей, на которых поступили жалобы от жителей, а также проверяет тех, кто находится на обязательном карантине.

Минздрав также работает над поставками масок в Латвию, не только для медиков, но и для жителей. Сообщается, что в интересах для эпидемиологических исследований операторы сотовой связи смогут передавать данные о передвижении заболевших Covid-19 и контактных лиц.