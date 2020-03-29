Операторы сотовой связи будут выдавать данные о передвижении заболевших Covid-19
Операторы сотовой связи будут обязаны предоставить данные о месте нахождения заболевших Covid-19 и их контактных лиц, такое решение приняло правительство на внеочередном заседании в воскресенье, 29 марта.
По запросы Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Госполиция сможет запросить у операторов сотовой связи информацию о том, где находятся конкретные люди - то есть те, кто заразился коронавирусом или имеет статус контактного лица.
Полученные данные будут поданы SPKC для эпидемиологического расследования и того, чтобы убедиться, что человек дает правдивую информацию о том, где был или находится.
"Эти данные не будут использованы только потому, что кому-то интересно, как люди передвигаются. Эти данные будут предоставлены только по запросу полиции для эпидемиологического исследования", - сказала Винькеле.
Также в воскресенье принято постановление, что в дальнейшем одновременно собираться в общественных помещениях и на открытом пространстве смогут не более двух человек, люди, живущие в одном домохозяйстве, родители и их несовершеннолетние дети, а также люди, которые выполняют рабочие и служебные обязанности. Новые правила правительство назвало "два на два", так как обязательным условием является также соблюдение между людьми расстояния два метра.