Операторы сотовой связи будут выдавать данные о передвижении заболевших Covid-19

По запросы Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Госполиция сможет запросить у операторов сотовой связи информацию о том, где находятся конкретные люди - то есть те, кто заразился коронавирусом или имеет статус контактного лица.

Полученные данные будут поданы SPKC для эпидемиологического расследования и того, чтобы убедиться, что человек дает правдивую информацию о том, где был или находится.

"Эти данные не будут использованы только потому, что кому-то интересно, как люди передвигаются. Эти данные будут предоставлены только по запросу полиции для эпидемиологического исследования", - сказала Винькеле.