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Лайма Вайкуле: дружба с Пугачевой, свой фестиваль и антивоенная позиция

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Лайма Вайкуле: дружба с Пугачевой, свой фестиваль и антивоенная позиция
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Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле Фото: Ritvars Stankevičs/ коллаж RUS.TVNET

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Популярная латвийская певица Лайма Вайкуле сегодня празднует свое 69-летие. RUS TVNET поздравляет нашу легендарную артистку с днем рождения и желает ей процветания, творческого развития и крепкого здоровья!

Кстати, сама артистка не раз заявляла журналистам, что не любит отмечать свой день рождения.  

В честь праздника мы решили кратко рассказать, как Лайма Вайкуле пришла к такому успеху в Латвии и стала настоящей иконой стиля!

Успех и собственный фестиваль

Карьера Лаймы началась в 12 лет, когда она приняла участие в конкурсе юных вокалистов во Дворце культуры VEF. Тогда ее талант отметили дипломом, а сама исполнительница собрала биг-бэнд и начала выступать.

 

Учат в школе , учат в школе , учат в школе )

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За плечами Вайкуле немало музыкальных конкурсов. Так, например, в 15 лет она прошла отбор и стала солисткой Рижского оркестра радио и телевидения под руководством Раймонда Паулса. С 18 лет певица начала выступать в ресторанах, а чуть позже была выбрана солисткой знаменитого варьете "Юрас Перле".

Кроме вокала, девушка занималась постановкой номеров, разработкой костюмов и подбором музыкантов.

В 33 года Лайма поступила в московский ГИТИС, выбрав режиссерское отделение. К тому времени она была лидером вокально-инструментального ансамбля "Лайма". В репертуаре коллектива были эстрадные песни на латышском и русском языках, а также несколько композиций из репертуара западных звезд.

Первым молодую певицу заметил российский поэт Илья Резник, который предложил сотрудничество - так родилась песня "Ночной костер".

Вскоре Вайкуле вместе с Валерием Леонтьевым записала песню "Вернисаж". Именно эта композиция сделала латвийскую артистку по-настоящему знаменитой.

Успех Лаймы закрепил хит следующего года "Еще не вечер", а также участие в творческом вечере Раймонда Паулса в концертном зале "Россия". Весной того же года певица отправилась в Чехословакию на международный конкурс "Братиславская лира", где за исполнение "Вернисажа" получила приз "Золотая лира".

Первый сольный концерт певицы в России прошел в 1988 году. До сих пор, вот уже более 30 лет, Лайма Вайкуле остается самой известной певицей из Латвии на постсоветском пространстве.

Артистку тепло принимают как в российском шоу-бизнесе, так и в украинском. Вайкуле дружит со многими знаменитыми певцами, музыкантами и актерами.

В 2015 году Лайма организовала уникальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala, пригласив выступить в нем своих друзей из разных стран. Теперь ежегодно на сцену в Юрмале в течение двух дней выходят латвийские, российские, украинские и грузинские исполнители.

Особенностью музыкального события стало то, что все артисты поют и играют живьем.

Галерея: Закрытие фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2019

Дружба с Аллой Пугачевой

Вайкуле, Пугачеву и Галкина связывает давняя дружба. Все трое также осудили военное вторжение России в Украину.

Напомним, что Максим Галкин был одним из первых российских артистов, четко выразивших свою позицию против войны в Украине. В середине сентября он был объявлен в России "иностранным агентом".

В соцсетях завирусилось видео, где зрители на концерте в Тель-Авиве стоя встретили Галкина и Пугачеву овациями - люди дарили Примадонне цветы.

"Мы встречались каждый день. Я также пригласила их на концерт", - рассказывает Вайкуле о времени, проведенном вместе в Израиле.

"У Аллы и Максима в Израиле все замечательно. Их дети там учатся в школе. Все в порядке. Этим летом они планируют снова приехать в Латвию. Я очень надеюсь, что они приедут", - сказала Лайма изданию Privātā dzīve. 

Каждый раз, когда Алла Пугачева и Лайма Вайкуле встречаются, они стараются сделать юмористические ролики "Дамы с дюн". В беседе с RUS TVNET Вайкуле как-то сказала: "У нас с Аллой это спонтанный проект и никаких обязательств по созданию контента у нас нет. Мы с ней не видимся так часто, но зато созваниваемся каждый день и постоянно на связи. Если будет вдохновение - заснимем".

Антивоенная позиция 

Лайма Вайкуле в рамках новой еженедельной программы на YouTube-канале "И грянул Грэм" рассказала о своих встречах с президентом РФ Владимиром Путиным.

Она призналась, что начала интересоваться политикой в период войны в Чечне и Грузии. Конечно, военные действия в Украине еще больше привлекли ее внимание. С президентом РФ Владимиром Путиным она встречалась несколько раз. Он на нее произвел очень хорошее впечатление:

"Если он хочет он может произвести очень хорошее впечатление".

"Я никогда к Владимиру Владимировичу [Путину - прим. ред.] не относилась с доверием.

Может, потому что я была невыездной. Я как-то все чувствовала и знала, что люди этой профессии - им никогда нельзя довериться. Все будет фальшиво", - отмечает Вайкуле.

Лайма Вайкуле помнит, как много лет назад рвалась поддержать Михаила Горбачева. Тогда поэт-песенник Сергей Патрушев посоветовал ей никогда не поддерживать политиков, так как ты никогда не знаешь, что он сделает потом. Так за все годы, Вайкуле участвовала лишь в одной политической акции - поддерживала Анатолия Собчака. Артистка считает это правильным.

Артистка категорически высказывается против войны:

"Я говорю о том, что взрослый человек лишает жизни совсем юных ребят. Это не справедливо. Нет войне!".

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