Лайма Вайкуле: дружба с Пугачевой, свой фестиваль и антивоенная позиция

Галерея: Закрытие фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2019

Дружба с Аллой Пугачевой

Вайкуле, Пугачеву и Галкина связывает давняя дружба. Все трое также осудили военное вторжение России в Украину.

Напомним, что Максим Галкин был одним из первых российских артистов, четко выразивших свою позицию против войны в Украине. В середине сентября он был объявлен в России "иностранным агентом".

В соцсетях завирусилось видео, где зрители на концерте в Тель-Авиве стоя встретили Галкина и Пугачеву овациями - люди дарили Примадонне цветы.

"Мы встречались каждый день. Я также пригласила их на концерт", - рассказывает Вайкуле о времени, проведенном вместе в Израиле.

"У Аллы и Максима в Израиле все замечательно. Их дети там учатся в школе. Все в порядке. Этим летом они планируют снова приехать в Латвию. Я очень надеюсь, что они приедут", - сказала Лайма изданию Privātā dzīve.

Каждый раз, когда Алла Пугачева и Лайма Вайкуле встречаются, они стараются сделать юмористические ролики "Дамы с дюн". В беседе с RUS TVNET Вайкуле как-то сказала: "У нас с Аллой это спонтанный проект и никаких обязательств по созданию контента у нас нет. Мы с ней не видимся так часто, но зато созваниваемся каждый день и постоянно на связи. Если будет вдохновение - заснимем".