Все могло быть иначе! Пугачева отказалась от хита, который стал визитной карточкой Лаймы Вайкуле

Латвийская певица Лайма Вайкуле стала героиней программы Бориса Корчевникова "Судьба человека". Артистка рассказала, что песню "Еще не вечер", с которой она ворвалась на вершину славы, сначала предлагали петь Алле Пугачевой, но Примадонна отказалась.
Поэт Илья Резник для Вайкуле - это особенный человек, который не просто написал одни из самых популярных песен Лаймы, но и частично продюсировал ее.
"Он еще и потрясающий продюсер... Он был тем человеком, который водил меня за руку на радио, который возил меня на международные фестивали... Он очень талантлив в этом смысле... Илья - этот тот, кто выводил меня в широкую аудиторию", - признается Лайма.
Артистка тогда не понимала зачем ей нужны эти утренние радио- и телеэфиры. Резник буквально заставлял ее приходить на записи и съемки программ.
"Я ему очень благодарна", - отмечает певица.
Лайма рассказала, что песню "Еще не вечер", которая стала визитной карточкой звезды, изначально должна была петь Алла Пугачева, но Примадонна отказалась.
Со слов Пугачевой, Резник сначала предлагал эту песню ей. Но она подумала "ну, что за "еще не вечер"". Лайма же, напротив, восприняла эту песню иначе, как "какой-то конфликт".
"Алла сказала, что ей не подходит такое, а мне прекрасно подошло", - подчеркивает Вайкуле.
Певица отмечает, что для нее до сих пор не изменился смысл этой композиции.
"Все еще впереди", - поясняет Лайма.
Напомним, что с 18 по 20 июля в в Юрмале пройдет ежегодный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala.