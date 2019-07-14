Решение поехать в США спасло Лайме Вайкуле жизнь

"Я никогда не пыталась ехать в Америку. Это моя судьба. Я мечтала поехать в Америку, потому что все лучшие музыканты (во времена "железного занавеса" так считалось) находятся в Америке... Я работала в Сочи по 3-4 концерта в день. Я была уже популярна.

Вдруг позвонили из фирмы "Мелодия" и сказали, что я должна срочно лететь в Москву и записывать песню с американским певцом", - вспоминает Лайма.

Как оказалось, в Россию приехал продюсер американский и выбрал Вайкуле для сотрудничества. Она должна была записать совместную песню с американцем. Тогда певица переговорила со своими музыкантами и они решили, что не "могут подкачать Родину".

"У меня не было мечты. Я не могла подумать, Что я поеду в Америку", - говорит она.

После того, как Лайма записалась. Где-то через месяц пришло приглашение приехать в Америку. Певица взяла с собой всех своих музыкантов. Ее поселили в вилле у океана со своим охранником и поваром. И тут она начала "чудить".

"Дикари приехали", - смеясь вспоминает Вайкуле.

Певица рассказала про приглашение пойти на открытие сезона американского футбола. Тогда ей было неловко пойти. Она комплексовала и стеснялась. Потом ее уговаривали остаться в США жить и делать карьеру. Но Лайма ко всему относилась с опаской. Улыбка и комплименты американцев - все это было непривычно. Звезда не могла решиться, а потом она заболела и все изменилось.

Лайма Вайкуле считает, что ее поездка в США - это судьба. Если бы тогда в Сочи она не решилась бы поехать и спеть, то ее бы не пригласили в Америку. Если бы поездка в США не состоялась, то певица бы не была среди живых.

"Если бы я не съездила в Америку, то я бы тут с вами не разговаривала. Потому, что мне сказали, что я абсолютно здорова", - указала она.

В Риге врачи сказали Лайме, что она здорова, а в США медики обнаружили онкологию в последней стадии.

"Понимаете, как судьба все делает? Мне открываются все двери... Тебя все обожают. Я хожу на концерты Хьюстон,... захожу в гримерки, мне предлагают лучших музыкантов, мне предлагают роли на Бродвее... А я уже другая, мне все уже не нужно! Это такая мышиная возня... Я хотела только одного - домой!", - вспоминает певица.

Вайкуле не стала акцентировать в беседе с журналисткой свой диагноз. Она подчеркнула, что это был не рак груди. Она отметила, что и раньше никогда не сообщала, какая именно онкология у нее была.

Она считает, что если вам плохо, а врачи не могут ничего найти, то надо самой идти добиваться и искать правильный диагноз. Не важно рак это, или что-то другое.