Пн, 15.07.2019
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Решение поехать в США спасло Лайме Вайкуле жизнь

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Лайма Вайкуле

ФОТО: скриншот видео

Латвийская исполнительница Лайма Вайкуле призналась в откровенном разговоре с журналисткой Ириной Шихман ("А поговорить?"), что поездка в Америку спасла ей жизнь. Именно американские врачи нашли у нее онкологию на последней стадии, когда рижские доктора говорили, что она здорова. 

"Я никогда не пыталась ехать в Америку. Это моя судьба. Я мечтала поехать в Америку, потому что все лучшие музыканты (во времена "железного занавеса" так считалось) находятся в Америке... Я работала в Сочи по 3-4 концерта в день. Я была уже популярна.

Вдруг позвонили из фирмы "Мелодия" и сказали, что я должна срочно лететь в Москву и записывать песню с американским певцом", - вспоминает Лайма. 

Как оказалось, в Россию приехал продюсер американский и выбрал Вайкуле для сотрудничества. Она должна была записать совместную песню с американцем. Тогда певица переговорила со своими музыкантами и они решили, что не "могут подкачать Родину". 

"У меня не было мечты. Я не могла подумать, Что я поеду в Америку", - говорит она. 

После того, как Лайма записалась. Где-то через месяц пришло приглашение приехать в Америку. Певица взяла с собой всех своих музыкантов. Ее поселили в вилле у океана со своим охранником и поваром. И тут она начала "чудить". 

"Дикари приехали", - смеясь вспоминает Вайкуле. 

Певица рассказала про приглашение пойти на открытие сезона американского футбола. Тогда ей было неловко пойти. Она комплексовала и стеснялась. Потом ее уговаривали остаться в США жить и делать карьеру. Но Лайма ко всему относилась с опаской. Улыбка и комплименты американцев - все это было непривычно. Звезда не могла решиться, а потом она заболела и все изменилось. 

Лайма Вайкуле считает, что ее поездка в США - это судьба. Если бы тогда в Сочи она не решилась бы поехать и спеть, то ее бы не пригласили в Америку. Если бы поездка в США не состоялась, то певица бы не была среди живых. 

"Если бы я не съездила в Америку, то я бы тут с вами не разговаривала. Потому, что мне сказали, что я абсолютно здорова", - указала она.

В Риге врачи сказали Лайме, что она здорова, а в США медики обнаружили онкологию в последней стадии. 

"Понимаете, как судьба все делает? Мне открываются все двери... Тебя все обожают. Я хожу на концерты Хьюстон,... захожу в гримерки, мне предлагают лучших музыкантов, мне предлагают роли на Бродвее... А я уже другая, мне все уже не нужно! Это такая мышиная возня... Я хотела только одного - домой!", - вспоминает певица.

Вайкуле не стала акцентировать в беседе с журналисткой свой диагноз. Она подчеркнула, что это был не рак груди. Она отметила, что и раньше никогда не сообщала, какая именно онкология у нее была.

Она считает, что если вам плохо, а врачи не могут ничего найти, то надо самой идти добиваться и искать правильный диагноз. Не важно рак это, или что-то другое. 

Сейчас артистка проверяется раз в год. Она признается, что ей уже не страшно. Да, волнение есть, но это не страх. Но первые 10 лет было страшно. 

Ранее Русский TVNET писал почему Лайма Вайкуле не стала мировой поп-звездой.

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