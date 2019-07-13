Лайма Вайкуле рассказала про аресты и давление, которое пережила в СССР

Лайма Вайкуле пояснила, что больше всего ей нравилась Юрмала в период перестройки.

"Лучше всего я чувствовала себя в период перестройки... Надежда.. Все были милые, окрыленные - все любили друг друга", - вспоминает она.

Певица отметила, что все до этого жили как в клетке. Она вспомнила, что была невыездной и ее не выпускали в Чехословакию. Тогда Лайма работала в ресторане "Юрас Перле". Там всегда дежурили люди, которые следили, с кем общается певица и кто к ней подходит.

"Глупость конченная. Будто я сейчас родину продам", - возмущается Вайкуле.

Исполнительница рассказала, что ее арестовывали и требовали сдать валюту. Хотя она в то время не видела никаких иностранных денег и не знала, как они выглядят.

"А я настолько была занята своей профессией, что ничего не знала, кроме пения и танцев. Я была абсолютно зомбирована", - вспоминает певица.

Однажды такой арест произошел после ночной смены в баре.

"Приехал следователь из Москвы. Такая я была крутая!", - смеется она.

Потом ей объяснили, что она на снимках с теми, кто попадал под "расстрельное дело". Как отмечает сама певица, она же не понимала тогда, с кем обниматься, с кем не обниматься. Она просто делала то, что умеет.

"Я работала в самом крутом месте Советского Союза, где каждый считал нужным со мной сфотографироваться. Начали эмигрировать друзья: музыканты и врачи. Я их провожала. Потом они звонили, а я с ними разговаривала. Я не знала, что нельзя!", - поясняет Лайма.

Певица подчеркивает, что она была честна и никого не хотела обижать. Потом, когда к ней пришла популярность, то Министерство культуры решило ее отправить на конкурс в Братиславу. Вайкуле отказывалась, но чиновники подчеркнули, что ее не никто не спрашивает и ей надо ехать. Но потом артистка узнала, что она не выездная.

Лайма признает, что в этот момент включилось ее упрямство, и она захотела поехать. В итоге за нее поручился тогдашний секретарь ЦК КПСС Александр Яковлев. Потом певица его спросила, почему он поручился за нее. Он ответил, что узнал в КГБ, в чем было нарушение артистки. Оказалось, что Вайкуле плохо отозвалась о Чехословакии, тогда он поручился за нее "из озорства".

Она рассказала о мирной акции "Балтийский путь", когда жители стран Балтии объединились, чтобы показать свое желание выйти из СССР.

"Было время, когда газеты не читали... Наверное, между людьми была такая дружба, которая мне импонирует", - отмечает Лайма.

Певица прекрасно понимает, почему люди хотят жить отдельно. Ей кажется, что свой язык, культуру и национальные особенности надо сохранять.

Со вступление в ЕС в Латвии произошли изменения. Самое страшное Вайкуле застала в переходный момент от СССР к независимости, когда она видела страшную бедность, которая раньше скрывалась от глаз. Певица подчеркивает, что сейчас ей хорошо. Кроме того правильно, что люди увидели то, что долгое время прятали.

Если говорить про Юрмалу, то со слов артистки она "потеряла то, что было, и еще не приобрела что-то новое".