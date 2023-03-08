Алла Пугачева: "Как я могу не пойти, если Лаймочка приехала"

"Многие подумали, что я вообще люблю желтые цветы. Нет, я люблю бледно-бледно-розовые и беленькие. Но желтые… раз в году приносят мне их домой, только желтые", - цитирует Пугачеву Limon.ee.

Ранее Лайма Вайкуле рассказала о времени, проведенном вместе с Пугачевой и Галкиным в Израиле: "Мы встречались каждый день. Я также пригласила их на концерт... У Аллы и Максима в Израиле все замечательно. Их дети там учатся в школе. Все в порядке. Этим летом они планируют снова приехать в Латвию. Я очень надеюсь, что они приедут", - сказала певица.