73-летняя Алла Пугачева, проживающая с семьей в Израиле, рассказала, какие цветы обязательно покупает раз в год, пишет Limon.ee.
Алла Пугачева: "Как я могу не пойти, если Лаймочка приехала"
Недавно Алла Пугачева и Максим Галкин побывали на выступлении Лаймы Вайкуле в Тель-Авиве.
"Как я могу не пойти, если Лаймочка приехала, не поддержать ее?! Она восхитительно сильная женщина. Несмотря ни на что, идет, работает. Шикарный совершенно концерт был. Мы получили огромное удовольствие.
Если я получаю внимание от людей, которые мне приятны, то, конечно, пойду. Один раз только не пошла, когда приглашали, потому что бронхит был ужасный почти месяц, до сих пор покашливаю, но ничего, слава Богу!" - цитирует звезду The Voice.
5 марта Алла Борисовна по старой доброй традиции "разрешила весну".
Limon.ee пишет, что певица связалась с поклонниками по видеосвязи и поблагодарила их за внимание.
Кстати, этому обычаю уже не один десяток лет. Вот что о нем говорила Алла Пугачева:
"Этот праздник, первое воскресенье весны, я просто сама себе придумала. Откуда желтые цветы? Я их придумала себе в 18 лет.
Приезжала в центр, шла по улице Горького, а до этого копила деньги, чтобы купить желтые цветы. Я шла с ними и самому хмурому человеку, кто мне встречался, просто дарила цветочек".
Примадонне было приятно видеть, как у человека преображалось лицо.
"Многие подумали, что я вообще люблю желтые цветы. Нет, я люблю бледно-бледно-розовые и беленькие. Но желтые… раз в году приносят мне их домой, только желтые", - цитирует Пугачеву Limon.ee.
Ранее Лайма Вайкуле рассказала о времени, проведенном вместе с Пугачевой и Галкиным в Израиле: "Мы встречались каждый день. Я также пригласила их на концерт... У Аллы и Максима в Израиле все замечательно. Их дети там учатся в школе. Все в порядке. Этим летом они планируют снова приехать в Латвию. Я очень надеюсь, что они приедут", - сказала певица.
Вайкуле уже вернулась в Юрмалу и готовится к собственному музыкальному фестивалю, который состоится этим летом. Как известно, Вайкуле, Пугачеву и Галкина связывает давняя дружба. Все трое также осудили военное вторжение России в Украину.
Напомним, что Максим Галкин был одним из первых российских артистов, четко выразивших свою позицию против войны в Украине. В середине сентября он был объявлен в России "иностранным агентом".
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