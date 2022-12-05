Лайма Вайкуле защитила "Дождь" и Пугачеву: "Алла содержала всю Россию"

"Я надеюсь, что в Латвии правительство понимает, что "Дождь" нам нужен", - указала она.

О войне

Лайма Вайкуле призналась, что она была не готова к войне. С первых дней, по ее словам, она словно сошла с ума и не понимала, как она теперь будет петь на русском языке. В ее команде есть украинцы, которые помогли ей преодолеть этот ступор.

В следующем году у Вайкуле будут в Израиле концерты 23, 24 и 25 февраля. Лайма уже заранее спросила совета у украинских друзей об этичности выступления 24 февраля.

Лайма Вайкуле объяснила, что она очень переживает. Она не понимает, как могла начаться война между Россией и Украиной:

"Как можно было напасть? Как можно сегодня убивать?". В первые дни войны она говорила о милосердии, а потом поняла, что уничтожаются города. "Все внутри меня горит. Мне кажется, что люди сошли с ума", - добавляет она.

Артистке кажется, что до некоторых людей уже невозможно достучаться. Она не понимает, как можно быть за войну. Про коллег, которые в России поддерживают военное вторжение на территорию Украины она говорит:

"Я не могу понять. У них что-то в голове случилось... Они что не понимают, что на Украину напали".