"Каждый может ошибиться", - сказала Лайма Вайкуле в интервью Анне Монгайт на телеканале "Дождь". Она подчеркнула, что "Дождь", как и она много лет говорил правду и не менял свою позицию.
Лайма Вайкуле защитила "Дождь" и Пугачеву: "Алла содержала всю Россию"
О "Дожде"
"Это не повод, чтобы сегодня я изменила бы свое мнение к "Дождю" после стольких лет, которые вы простояли, говорили правду...
Это ужасно то, что случилось. Для меня в Латвии..., но это не повод, чтобы я отвернулась от "Дождя", - объяснила Лайма Вайкуле. Тем более, что телеканал понимает свою ошибку.
"Как сегодня сложно, каждое слово... Я не говорю уже про Россию, где немыслимый идиотизм происходит", - заметила Лайма.
Она указала, что в РФ нельзя говорить слово "война" и прочее. Для нее все это кажется отвратительным. Наличие иноагентов, каких-то отчетов. Что касается телеканала "Дождь", то здесь люди потеряли все и покинули родину, чтобы говорит правду. По ее мнению, журналистам за это лишь честь и хвала.
Лайма Вайкуле призналась, что является поклонницей "Дождя". Она очень обрадовалась, когда узнала, что телеканал приходит в нашу страну:
"Дождь" нужен Латвии. У нас много русскоговорящих и это здорово, когда есть хорошего качества честная информация".
Знаменитость подчеркнула, что "Дождь" смотрят не только в Латвии, но в других странах.
"Я надеюсь, что в Латвии правительство понимает, что "Дождь" нам нужен", - указала она.
О войне
Лайма Вайкуле призналась, что она была не готова к войне. С первых дней, по ее словам, она словно сошла с ума и не понимала, как она теперь будет петь на русском языке. В ее команде есть украинцы, которые помогли ей преодолеть этот ступор.
В следующем году у Вайкуле будут в Израиле концерты 23, 24 и 25 февраля. Лайма уже заранее спросила совета у украинских друзей об этичности выступления 24 февраля.
Лайма Вайкуле объяснила, что она очень переживает. Она не понимает, как могла начаться война между Россией и Украиной:
"Как можно было напасть? Как можно сегодня убивать?". В первые дни войны она говорила о милосердии, а потом поняла, что уничтожаются города. "Все внутри меня горит. Мне кажется, что люди сошли с ума", - добавляет она.
Артистке кажется, что до некоторых людей уже невозможно достучаться. Она не понимает, как можно быть за войну. Про коллег, которые в России поддерживают военное вторжение на территорию Украины она говорит:
"Я не могу понять. У них что-то в голове случилось... Они что не понимают, что на Украину напали".
"Мы их не знали", - говорит Вайкуле о российских коллегах по сцене. Она поясняет, что люди в РФ не задумываются о происходящем, когда под предлогом "спасения русских" надо было разбомбить Харьков. То же самое касается и происходящего в Латвии: "Какое ваше дело, что мы делаем в Латвии? Какое ваше дело, что делает ваш сосед?".
Об Алле Пугачевой
Лайма Вайкуле уверена, что основная масса людей считает Аллу Пугачевой героиней. До сих пор в России нет другой звезды такой величины: "Есть самая главная звезда в России - это Алла Пугачева".
"Алла прожила всю свою жизнь, она отдала себя этой сцене, этому народу и получила плевок маленькой злой и глупой массы", - сказала Лайма.
Теперь Алла Пугачева находится в Израиле, где ее чтят. Вайкуле заметила, что Примадонна очень сильная, она многое пережила и это переживет. Тем, кто говорит, что Россия кормила Лайму, ответила:
"Я содержала филармонии. Я содержала Советский Союз, выпуская свои диски. Я уже не говорю про Аллу.
Я получала 17 рублей, собирая стадион в 45 тысяч человек... Посчитайте, кто кого содержал?
Алла содержала всю Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет. Мы столько денег заработали тогда для Советского Союза, что даже стыдно говорить и наша популярность…
Я сейчас про себя, Алла вообще шляпу долой, и как человек, музыкант на первом месте, это не о чем говорить...", - сказала Лайма.
Лайма Вайкуле не ностальгирует о прошлом, она думает о завтрашнем.
Видео: интервью с Лаймой Вайкуле
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