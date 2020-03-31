Королева и икона стиля латвийской сцены Лайма Вайкуле отмечает день рождения. Поздравляем!

Популярная латвийская певица Лайма Вайкуле сегодня празднует свое 66-летие. RUS.TVNET поздравляет нашу легендарную артисту с днем рождения и желает процветания, творческого развития и крепкого здоровья!
В честь праздника мы решили кратко рассказать, как Лайма Вайкуле пришла к такому успеху в Латвии и стала настоящей иконой стиля:
Карьера Лаймы началась в 12 лет, когда она приняла участие в конкурсе юных вокалистов в Доме культуры ВЭФ. Тогда ее талант отметили дипломом, а сама исполнительница собрала биг-бэнд и начала выступать.
За плечами Вайкуле немало музыкальных конкурсов. Так, например, в 15 лет она прошла отбор и стала солисткой Рижского оркестра радио и телевидения под руководством Раймонда Паулса.
С 18 лет певица начала выступать в ресторанах, а чуть позже была выбрана солисткой знаменитого варьете "Юрас Перле".
Кроме вокала девушка занималась постановкой номеров, разработкой костюмов и подбором музыкантов.
В 33 года Лайма поступила в московский ГИТИС, выбрав режиссерское отделение. К тому времени она была лидером вокально-инструментального ансамбля "Лайма". В репертуаре коллектива были эстрадные песни на латышском и русском языках, а также несколько композиций из репертуара западных звезд.
Первым молодую певицу заметил российский поэт Илья Резник, который предложил сотрудничество - так родилась песня "Ночной костер".
Вскоре Вайкуле вместе с Валерием Леонтьевым записала песню "Вернисаж". Именно эта композиция сделала латвийскую артистку по-настоящему знаменитой.
Успех Лаймы закрепил хит следующего года "Еще не вечер", а также участие в творческом вечере Раймонда Паулса в концертном зале "Россия". Весной того же года певица отправилась в Чехословакию на международный конкурс "Братиславская лира", где за исполнение "Вернисажа" получила приз "Золотая лира".
Первый сольный концерт певицы в России прошел в 1988 году. До сих пор, вот уже более 30 лет, Лайма Вайкуле остается самой известной певицей из Латвии на постсоветском пространстве.
Артистку тепло принимают как в российском шоу-бизнесе, так и в украинском. Вайкуле дружит со многими знаменитыми певцами, музыкантами и актерами.
В 2015 году Лайма организовала уникальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala, пригласив выступить в нем своих друзей из разных стран. Теперь ежегодно на сцену в Юрмале в течение двух дней выходят латвийские, российские, украинские и грузинские исполнители.
Особенностью музыкального события стало то, что все артисты поют и играют живьем.
Галерея: Закрытие фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2019
Много времени артистка проводит в Америке, не так давно она перенесла операцию в одной из клиник Нью-Йорка после неудачного приземления на лыжах.
На концерте в Киеве в 2017 году Лайма призналась, что благодаря случаю на горнолыжном курорте отказалась от каблуков и бросила курить.
Кстати, сама артистка не раз заявляла журналистам, что не любит отмечать свой день рождения.
Вспомним, как это было в прошлом году: