Королева и икона стиля латвийской сцены Лайма Вайкуле отмечает день рождения. Поздравляем!

В честь праздника мы решили кратко рассказать, как Лайма Вайкуле пришла к такому успеху в Латвии и стала настоящей иконой стиля:

Карьера Лаймы началась в 12 лет, когда она приняла участие в конкурсе юных вокалистов в Доме культуры ВЭФ. Тогда ее талант отметили дипломом, а сама исполнительница собрала биг-бэнд и начала выступать.

Учат в школе , учат в школе , учат в школе ) A post shared by Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official) on Sep 1, 2016 at 12:00pm PDT

За плечами Вайкуле немало музыкальных конкурсов. Так, например, в 15 лет она прошла отбор и стала солисткой Рижского оркестра радио и телевидения под руководством Раймонда Паулса.

С 18 лет певица начала выступать в ресторанах, а чуть позже была выбрана солисткой знаменитого варьете "Юрас Перле".

Кроме вокала девушка занималась постановкой номеров, разработкой костюмов и подбором музыкантов.

В 33 года Лайма поступила в московский ГИТИС, выбрав режиссерское отделение. К тому времени она была лидером вокально-инструментального ансамбля "Лайма". В репертуаре коллектива были эстрадные песни на латышском и русском языках, а также несколько композиций из репертуара западных звезд.

Первым молодую певицу заметил российский поэт Илья Резник, который предложил сотрудничество - так родилась песня "Ночной костер".

Вскоре Вайкуле вместе с Валерием Леонтьевым записала песню "Вернисаж". Именно эта композиция сделала латвийскую артистку по-настоящему знаменитой.

С Игорёшей на репетиции ))) #новаяволна2016 #лаймавайкуле #игорькрутой #laimavaikule #newwave #сочи #новаяволна A post shared by Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official) on Sep 8, 2016 at 12:25am PDT

Успех Лаймы закрепил хит следующего года "Еще не вечер", а также участие в творческом вечере Раймонда Паулса в концертном зале "Россия". Весной того же года певица отправилась в Чехословакию на международный конкурс "Братиславская лира", где за исполнение "Вернисажа" получила приз "Золотая лира".

A post shared by Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official) on Jan 7, 2017 at 10:50am PST

Первый сольный концерт певицы в России прошел в 1988 году. До сих пор, вот уже более 30 лет, Лайма Вайкуле остается самой известной певицей из Латвии на постсоветском пространстве.

Артистку тепло принимают как в российском шоу-бизнесе, так и в украинском. Вайкуле дружит со многими знаменитыми певцами, музыкантами и актерами.

A post shared by Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official) on Jan 6, 2017 at 12:49pm PST

В 2015 году Лайма организовала уникальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala, пригласив выступить в нем своих друзей из разных стран. Теперь ежегодно на сцену в Юрмале в течение двух дней выходят латвийские, российские, украинские и грузинские исполнители.

Особенностью музыкального события стало то, что все артисты поют и играют живьем.

Галерея: Закрытие фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2019

Много времени артистка проводит в Америке, не так давно она перенесла операцию в одной из клиник Нью-Йорка после неудачного приземления на лыжах.

На концерте в Киеве в 2017 году Лайма призналась, что благодаря случаю на горнолыжном курорте отказалась от каблуков и бросила курить.

A post shared by Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official) on Jun 19, 2016 at 2:29am PDT

Кстати, сама артистка не раз заявляла журналистам, что не любит отмечать свой день рождения.

Вспомним, как это было в прошлом году: