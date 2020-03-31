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Королева и икона стиля латвийской сцены Лайма Вайкуле отмечает день рождения. Поздравляем!

Лайма Вайкуле

ФОТО: Ritvars Stankevičs/ коллаж RUS.TVNET

Популярная латвийская певица Лайма Вайкуле сегодня празднует свое 66-летие. RUS.TVNET поздравляет нашу легендарную артисту с днем рождения и желает процветания, творческого развития и крепкого здоровья!

В честь праздника мы решили кратко рассказать, как Лайма Вайкуле пришла к такому успеху в Латвии и стала настоящей иконой стиля:

Карьера Лаймы началась в 12 лет, когда она приняла участие в конкурсе юных вокалистов в Доме культуры ВЭФ. Тогда ее талант отметили дипломом, а сама исполнительница собрала биг-бэнд и начала выступать.

 

Учат в школе , учат в школе , учат в школе )

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За плечами Вайкуле немало музыкальных конкурсов. Так, например, в 15 лет она прошла отбор и стала солисткой Рижского оркестра радио и телевидения под руководством Раймонда Паулса.

С 18 лет певица начала выступать в ресторанах, а чуть позже была выбрана солисткой знаменитого варьете "Юрас Перле".

Кроме вокала девушка занималась постановкой номеров, разработкой костюмов и подбором музыкантов.

В 33 года Лайма поступила в московский ГИТИС, выбрав режиссерское отделение. К тому времени она была лидером вокально-инструментального ансамбля "Лайма". В репертуаре коллектива были эстрадные песни на латышском и русском языках, а также несколько композиций из репертуара западных звезд.

Первым молодую певицу заметил российский поэт Илья Резник, который предложил сотрудничество - так родилась песня "Ночной костер".

Вскоре Вайкуле вместе с Валерием Леонтьевым записала песню "Вернисаж". Именно эта композиция сделала латвийскую артистку по-настоящему знаменитой.

Успех Лаймы закрепил хит следующего года "Еще не вечер", а также участие в творческом вечере Раймонда Паулса в концертном зале "Россия". Весной того же года певица отправилась в Чехословакию на международный конкурс "Братиславская лира", где за исполнение "Вернисажа" получила приз "Золотая лира".

Первый сольный концерт певицы в России прошел в 1988 году. До сих пор, вот уже более 30 лет, Лайма Вайкуле остается самой известной певицей из Латвии на постсоветском пространстве.

Артистку тепло принимают как в российском шоу-бизнесе, так и в украинском. Вайкуле дружит со многими знаменитыми певцами, музыкантами и актерами.

В 2015 году Лайма организовала уникальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala, пригласив выступить в нем своих друзей из разных стран. Теперь ежегодно на сцену в Юрмале в течение двух дней выходят латвийские, российские, украинские и грузинские исполнители.

Особенностью музыкального события стало то, что все артисты поют и играют живьем.

Галерея: Закрытие фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2019

Много времени артистка проводит в Америке, не так давно она перенесла операцию в одной из клиник Нью-Йорка после неудачного приземления на лыжах.
На концерте в Киеве в 2017 году Лайма  призналась, что благодаря случаю на горнолыжном курорте отказалась от каблуков и бросила курить.

Кстати, сама артистка не раз заявляла журналистам, что не любит отмечать свой день рождения. 

Вспомним, как это было в прошлом году: 

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