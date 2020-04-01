Ср, 1.04.2020
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Создатель шоу "Дом-2" сравнил свадебный катафалк Собчак со своим порноскандалом

Валерий Комиссаров

ФОТО: скриншот видео

Российский телеведущий и продюсер Валерий Комиссаров дал большое интервью Ксении Собчак, в котором объяснил, почему был втянут в порноскандал с 19-летней блогершей Инстасамкой (наст. имя - Дарья Зотеева). 

Валерий Комиссаров является создателем шоу "Дом-2", "Моя семья" и "Окна". Именно он привел молодую Ксению Собчак на телестройку, которая стала самой рейтинговой программой в истории российского телевидения. Сейчас шоумен запустил новое скандальное реалити-шоу "Битва престолов". 

В интервью Валерий Яковлевич объяснил Ксении Собчак, что "слил" в Интернет видео порнографического содержания с Инстасамкой после того, как она посетила программу блогера Насти Ивлеевой. В рамках передачи Agent Show блогер поинтересовалась у Дарьи, почему она приняла участие в реалити-шоу "Битва престолов", если оно было явно ужасным и тошнотворным. 

Продюсера оскорбил этот вопрос, и он решил отомстить Зотеевой. Валерий Яковлевич утверждает, что сама Дарья просила разместить откровенное видео в Сети ради релиза нового альбома. Позже 19-летняя блогерша объяснила, что Комиссаров ее сам уговаривал отдать ему эту интимную запись. 

Собчак возразила продюсеру, что "ведь эта девушка еще ребенок". Поступок взрослого мужчины ей совершенно не понятен. 

"Во-первых, чтобы вы понимали, я ей сослужил добрую службу. Я ее раскрутил...

Подобно как вы на катафалке ездили жениться и об этом всем говорили. Подобно этому для нее любой скандал - это божья роса и хайп", - объяснил продюсер Ксении. 

Комиссаров отметил, что если он и хайпит, то делает это искренне. Он подчеркнул, что, прежде чем опубликовать интимную запись, он ее отредактировал в соответствии с законами РФ. Валерий Яковлевич также указал, что принцип работы соцсети Instagram - это цинизм.

Посмотрев страницу Ксении, он заявил: "Вы заслужили право выкладывать милую херню, которую смотрят, а я пока нет!". 

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