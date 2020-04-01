Создатель шоу "Дом-2" сравнил свадебный катафалк Собчак со своим порноскандалом

Валерий Комиссаров является создателем шоу "Дом-2", "Моя семья" и "Окна". Именно он привел молодую Ксению Собчак на телестройку, которая стала самой рейтинговой программой в истории российского телевидения. Сейчас шоумен запустил новое скандальное реалити-шоу "Битва престолов".

В интервью Валерий Яковлевич объяснил Ксении Собчак, что "слил" в Интернет видео порнографического содержания с Инстасамкой после того, как она посетила программу блогера Насти Ивлеевой. В рамках передачи Agent Show блогер поинтересовалась у Дарьи, почему она приняла участие в реалити-шоу "Битва престолов", если оно было явно ужасным и тошнотворным.

Продюсера оскорбил этот вопрос, и он решил отомстить Зотеевой. Валерий Яковлевич утверждает, что сама Дарья просила разместить откровенное видео в Сети ради релиза нового альбома. Позже 19-летняя блогерша объяснила, что Комиссаров ее сам уговаривал отдать ему эту интимную запись.

Собчак возразила продюсеру, что "ведь эта девушка еще ребенок". Поступок взрослого мужчины ей совершенно не понятен.

"Во-первых, чтобы вы понимали, я ей сослужил добрую службу. Я ее раскрутил...

Подобно как вы на катафалке ездили жениться и об этом всем говорили. Подобно этому для нее любой скандал - это божья роса и хайп", - объяснил продюсер Ксении.

Комиссаров отметил, что если он и хайпит, то делает это искренне. Он подчеркнул, что, прежде чем опубликовать интимную запись, он ее отредактировал в соответствии с законами РФ. Валерий Яковлевич также указал, что принцип работы соцсети Instagram - это цинизм.