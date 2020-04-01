Ср, 1.04.2020
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259 человек не могут вернуться в Латвию. В апреле могут быть организованы новые рейсы

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В настоящее время в различных частях света находятся 259 латвийцев, возвращение которых домой задерживается. В середине апреля могут быть организованы дополнительные репатриационные рейсы. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщил министр сообщения Талис Линкайтс. 

Он указал, что в настоящее время репатриационные рейсы приостановлены по просьбе эпидемиологов - сейчас необходимо, чтобы прошел период карантина тех, кто вернулся в Латвию до 30 марта. 

"Однако мы не можем исключать, что в середине апреля такие рейсы могут быть возобновлены", - сказал Линкайтс, отметив при этом, что Министерство сообщения готово организовать дополнительные репатриационные рейсы, если МИД сочтет их необходимыми.

Одновременно с этим министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в социальных сетях сообщил, что в настоящее время в различных частях света находятся 259 латвийцев, возвращение которых домой задерживается, им оказывается консульская помощь и поддержка.

Последний из регулярных репатриационных рейсов состоялся 30 марта, когда авиакомпания airBaltic совершила полет из Франкфурта, чтобы дать путешественникам, которые находились в странах, имеющих нерегулярное сообщение с Европой, возможность вернуться домой.

В понедельник пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Янис Бекерис в эфире Латвийского радио сообщил, что, включая пассажиров этого рейса, в Латвию вернулись более 2200 человек.

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