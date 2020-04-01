259 человек не могут вернуться в Латвию. В апреле могут быть организованы новые рейсы

Он указал, что в настоящее время репатриационные рейсы приостановлены по просьбе эпидемиологов - сейчас необходимо, чтобы прошел период карантина тех, кто вернулся в Латвию до 30 марта.

"Однако мы не можем исключать, что в середине апреля такие рейсы могут быть возобновлены", - сказал Линкайтс, отметив при этом, что Министерство сообщения готово организовать дополнительные репатриационные рейсы, если МИД сочтет их необходимыми.

Одновременно с этим министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в социальных сетях сообщил, что в настоящее время в различных частях света находятся 259 латвийцев, возвращение которых домой задерживается, им оказывается консульская помощь и поддержка.

Последний из регулярных репатриационных рейсов состоялся 30 марта, когда авиакомпания airBaltic совершила полет из Франкфурта, чтобы дать путешественникам, которые находились в странах, имеющих нерегулярное сообщение с Европой, возможность вернуться домой.