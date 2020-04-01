Ср, 1.04.2020
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И о хорошем. В Риге посадят еще 15 сакур

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

1 апреля Rīgas meži сообщили, что посадят в этом году в столичном в парке Победы еще 15 сакур.

Об этом агентству LETA сообщил член правления компании Эдгар Вайкулис.

Сакуры в Пардаугаве уже расцвели, но из-за объявленного в стране чрезвычайного положения никаких публичных мероприятий в парке проходить не будет. Такое решение было принято после консультаций со специалистами Центра профилактики и контроля заболеваний.

Галерея: В Риге цветет сакура

Людей, которые все же решат полюбоваться сакурами лично, компания Rīgas meži призывает соблюдать установленные в стране ограничения.

В период чрезвычайного положения одновременно собираться в общественных помещениях и на открытом пространстве, не соблюдая дистанцию в два метра, могут не более двух человек, люди, живущие в одном домохозяйстве, родители и их несовершеннолетние дети, а также люди, которые выполняют рабочие и служебные обязанности.

Как сообщалось ранее, в декабре прошлого года из-за теплой погоды весенние цветы в Латвии начали расцветать раньше срока.

Галерея: Цветение сакуры с декабре

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