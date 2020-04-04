Сб, 4.04.2020
Природа сейчас дает нам шанс понять, что мы неправы! Если мы этого не поймем, следующий удар будет серьезней певица Мария Наумова

Женщины, которые сводят с ума, показали своё лицо без макияжа

Что уж там - карантин нас всех изрядно потрепал. Зачем краситься на самоизоляции? Голову мыть? Можно и с пучком походить. Звёзды такие же люди, и некоторые из них не стесняются своего естественного вида в это новое для всех время. Предлагаем оценить знаменитых красоток с и без макияжа. 

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