У ребенка болит голова. Что нужно знать родителям?

Головная боль - симптом, сопровождающий многие заболевания, но также причиной частых детских жалоб на головную боль могут быть бессонница, стресс, неполноценное питание и чрезмерное использование экранных гаджетов.
Чтобы узнать больше о причинах и лечении головной боли у детей, "Мамин клуб" расспросил детского невролога Сигне Шетлере и фармацевта Саниту Траутмане.
Отвечает детский невролог Vivendi Сигне Шетлере:
- Каковы самые распространенные причины головной боли у детей?
- Как и у взрослых, головная боль у детей разделяется на первичную и вторичную. Причиной вторичной головной боли является какое-либо другое заболевание - например, инфекция, травма, заболевание кровеносных сосудов, опухоль, системное заболевание, чрезмерное использование медикаментов и др. К первичной головной боли относятся тензионная, или головная боль напряжения, мигрень и тригеминальная вегетативная головная боль. Эти три вида составляют 98% всех первичных головных болей.
- Какие факторы окружающей среды могут усилить головную боль?
- Многие факторы образа жизни - например, нагрузка, время, проведенное возле экранов гаджетов, конкретное время суток, месячные, запахи, смена погоды и другое - способны провоцировать боль, поэтому изменение образа жизни может стать первым шагом в ее лечении. Уменьшая количество кофеина, следуя привычкам здорового сна и питания и увеличивая количество выпиваемой воды, иногда можно значительно уменьшить частоту головной боли.
Ограничение времени, проведенного у экранных гаджетов, также может оказаться важным шагом в лечении головной боли, особенно если их использование определено как провоцирующий фактор. В своей практике я рекомендую пользоваться экранными устройствами не более 1,5-2 часов в сутки.
Тут также важно, чтобы родители не только категорически ограничивали их использование, но также предлагали детям альтернативные варианты проведения свободного времени.
Отвечает фармацевт Latvijas aptieka Санита Траутмане:
- Вы ежедневно работаете в аптеке. Часто ли бывают ситуации, когда родители жалуются на головную боль своих детей?
- Слушая жалобы родителей по поводу частоты и длительности головной боли у их детей и подростков, а также рассказы о ситуациях, когда эта боль случается, я заметила общую тенденцию.
У школьников и студентов головную боль часто вызывает стресс, связанный с учебой или взаимоотношениями. Головная боль может быть связана также с питанием.
Если меню ребенка состоит главным образом из продуктов быстрого питания с низкой питательную ценностью и есть много нездоровых добавок - головная боль может указывать на то, что организму чего-то не хватает.
Также в наше время среди школьников все популярнее становится вегетарианское и веганское питание.
- Чтобы у родителей было спокойно на сердце и они были уверены в том, что ребенок получает все необходимые питательные вещества, желательно время от времени сдавать анализ крови и проверять уровень железа и витамина D.
Сегодня доступны различные биологически активные добавки к питанию, предусмотренные именно для подростков. Поэтому я рада, что и родители, и молодежь после получения результатов анализов все чаще консультируются с фармацевтом, чтобы найти наиболее подходящие препараты железа и витамина D.
- В каком возрасте дети чаще всего жалуются на головную боль?
Сигне Шетлере:
- Исследование привычек латвийской молодежи, имеющих отношение к здоровью (проведено в 2013/2014 учебном году), констатировало, что 1/3 детей в возрасте от 11 до 13 лет жалуются на головную боль, повторяющуюся как минимум раз в неделю. По мировым данным,
у 50% детей до семи лет и 80% детей до 15 лет хотя бы раз болела голова, а у одного из тридцати детей есть какое-либо заболевание, вызывающее головную боль.
До наступления пубертатного периода головная боль чаще встречается у мальчиков, а позже - у девочек.
Санита Траутмане:
- К сожалению, у части подростков, страдающих от первичной головной боли, она сохраняется и когда они становятся взрослыми. В конце прошлого года аптечная сеть в рамках программы поддержки хронических пациентов провела опрос населения о привычках обезболивания - "Что ты делаешь, если болит", - в ходе которого выяснилось: примерно у 20% опрошенных чаще всего болит именно голова.
- Когда начинает появляться мигрень? И ее проявления у детей такие же, как у взрослых?
Сигне Шетлере:
- Мигрень может появиться в любом возрасте. В детском возрасте самым частым видом головной боли является именно мигрень без ауры. В отличие от взрослых, у детей мигрень без ауры длится более короткий период времени и обычно затрагивает обе стороны головы (боль локализуется по всей голове).
В отдельных случаях перед головной болью может наблюдаться аура (предупреждающие симптомы) - например, затуманенное зрение, странный вкус или запах, неустойчивость и т. д.
Говоря о мигренях у детей, следует отметить, что возможны виды мигрени, которые выражаются не только головной болью, но и болью в животе.
Причиной хронических болей в животе у около 15% детей может быть абдоминальная мигрень (психогенная боль в животе) - сильные эпизодические боли в животе, которые могут комбинироваться с плохим душевным состоянием, рвотой и длиться от часа до трех дней. Существует тенденция, что со взрослением у таких детей появляется и головная мигрень. Но надо помнить, что
диагноз "абдоминальная мигрень" ставится по исключающему принципу, то есть прежде всего нужно исключить другие причины болей в животе.
- В каких случаях родители должны вести ребенка к врачу и проводить углубленное обследование?
Сигне Шетлере:
- К семейному врачу следует отправиться в том случае, когда появляются симптомы "красных флагов"*. Врач оценит симптомы и в случае необходимости предложит провести углубленное обследование методами диагностики изображения (компьютерная томография, магнитный резонанс), анализа крови, электроэнцефалограммы и др. Но при рутинной головной боли, когда нет "красных флагов", углубленное обследование проводить не следует.
"Красные флаги", или предостерегающие симптомы:
- боль не менее 6 месяцев;
- растерянность перед болью;
- неврологическая очаговая симптоматика (например, слабость в конечностях, нечувствительность, двоение в глазах и т. д.)
- боль без ауры;
- рвота;
- головная боль, ассоциированная со сном;
- в семье нет анамнеза мигрени;
- боль носит прогрессирующий характер;
- острое, сильное начало боли;
- изменение симптомов головной боли во времени;
- более выраженная головная боль по утрам;
- физическая нагрузка провоцирует боль;
- головная боль в определенных позициях;
- судороги;
- симптомы системного заболевания (например, сыпь, боль в суставах, температура и т. д.).
- Как помочь ребенку в случае острой головной боли?
Сигне Шетлере:
- Если боль длится не более 30 минут, то рекомендую не применять обезболивающие медикаменты, а использовать для снижения боли другие методы - сон, прогулку, свежий воздух, спокойное времяпрепровождение и другие подобные методы, которые помогают. Из медикаментов применяются нестероидные болеутоляющие средства, триптаны (специфические медикаменты, облегчающие приступ мигрени), парацетамол, антиэметики (медикаменты, предотвращающие тошноту и рвоту). Следует избегать употребления барбитуратов, кофеина и наркотических обезболивающих средств.
Нужно обратить внимание на то, чтобы не было передозировки медикаментов - не более 10 дней в месяц, - так как их неконтролируемое использование может быстро превратить эпизодическую головную боль в хроническую.
Санита Траутмане:
- Если у ребенка болит голова, то первый выбор из безрецептурных медикаментов - это обычно парацетамол или одно из средств, содержащих ибупрофен. Перед тем, как предложить конкретный медикамент, наши фармацевты всегда расспрашивают родителей о симптомах, а также выясняют возраст и вес ребенка, чтобы определить наиболее подходящую дозу.
Если в ходе разговора с родителями у фармацевта возникает подозрение, что головная боль вызвана каким-то серьезным заболеванием, он рекомендует обратиться к врачу.
Иногда, чтобы не принимать лекарства, молодежь старается снизить головную боль, употребляя подслащенные и кофеиносодержащие напитки, что, по моему мнению, нехорошее решение в долгосрочной перспективе. Освежающие напитки на мгновение могут придать энергии, но если появляется желание обращаться к ним каждую неделю, следует пересмотреть образ жизни, уделив особое внимание режиму сна.