У ребенка болит голова. Что нужно знать родителям?

- В каком возрасте дети чаще всего жалуются на головную боль?

Сигне Шетлере:

- Исследование привычек латвийской молодежи, имеющих отношение к здоровью (проведено в 2013/2014 учебном году), констатировало, что 1/3 детей в возрасте от 11 до 13 лет жалуются на головную боль, повторяющуюся как минимум раз в неделю. По мировым данным,

у 50% детей до семи лет и 80% детей до 15 лет хотя бы раз болела голова, а у одного из тридцати детей есть какое-либо заболевание, вызывающее головную боль.

До наступления пубертатного периода головная боль чаще встречается у мальчиков, а позже - у девочек.

Санита Траутмане:

- К сожалению, у части подростков, страдающих от первичной головной боли, она сохраняется и когда они становятся взрослыми. В конце прошлого года аптечная сеть в рамках программы поддержки хронических пациентов провела опрос населения о привычках обезболивания - "Что ты делаешь, если болит", - в ходе которого выяснилось: примерно у 20% опрошенных чаще всего болит именно голова.

- Когда начинает появляться мигрень? И ее проявления у детей такие же, как у взрослых?

Сигне Шетлере:

- Мигрень может появиться в любом возрасте. В детском возрасте самым частым видом головной боли является именно мигрень без ауры. В отличие от взрослых, у детей мигрень без ауры длится более короткий период времени и обычно затрагивает обе стороны головы (боль локализуется по всей голове).

В отдельных случаях перед головной болью может наблюдаться аура (предупреждающие симптомы) - например, затуманенное зрение, странный вкус или запах, неустойчивость и т. д.

Говоря о мигренях у детей, следует отметить, что возможны виды мигрени, которые выражаются не только головной болью, но и болью в животе.

Причиной хронических болей в животе у около 15% детей может быть абдоминальная мигрень (психогенная боль в животе) - сильные эпизодические боли в животе, которые могут комбинироваться с плохим душевным состоянием, рвотой и длиться от часа до трех дней. Существует тенденция, что со взрослением у таких детей появляется и головная мигрень. Но надо помнить, что

диагноз "абдоминальная мигрень" ставится по исключающему принципу, то есть прежде всего нужно исключить другие причины болей в животе.

- В каких случаях родители должны вести ребенка к врачу и проводить углубленное обследование?

Сигне Шетлере:

- К семейному врачу следует отправиться в том случае, когда появляются симптомы "красных флагов"*. Врач оценит симптомы и в случае необходимости предложит провести углубленное обследование методами диагностики изображения (компьютерная томография, магнитный резонанс), анализа крови, электроэнцефалограммы и др. Но при рутинной головной боли, когда нет "красных флагов", углубленное обследование проводить не следует.