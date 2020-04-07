Секреты секса на расстоянии: телефон, мессенджер, WhatsApp

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Совершенно не важно, женаты вы или нет, но если вы разлучены по причине карантина или самоизоляции, самое время попробовать секс на расстоянии. RUS.TVNET решил дать несколько советов, которые, быть может, помогут вам, а результат улучшит не только ваше настроение, но и самочувствие.
Секс по телефону
Первое, что приходит в голову - это серия "Секса в большом городе", в которой героиня Миранда испытывала подобный опыт. Не стоит стесняться. Постарайтесь уединиться в квартире и принять удобное и комфортное для вас положение. Дайте волю воображению и представляйте своего партнера рядом.
Технически это совершенно просто. Кроме того, можно включить громкую связь. Тогда ваши руки окажутся совершенно свободными.
О чем говорить: расскажите о том, как вы выглядите. Опишите, что делаете, что хотели бы сделать. Дайте волю фантазии и представьте то, чего, быть может, раньше не представляли.
Секс по WhatsApp или Skype
Здесь надо учитывать, что в игру будет вступать видеосвязь. Женщинам рекомендуем подумать над внешним видом. Полагаем, что вашему партнеру будет приятно увидеть на вас соблазнительное нижнее белье.
Следует подумать о скорости Интернета, чтобы картинка не прыгала и не пропадала.
Видеотрансляция - совсем другое, чем просто телефонный разговор. Обязательно сделайте так, чтобы вас никто не потревожил. Дайте волю себе и своим фантазиям. Попробуйте все - от чулок с туфлями на шпильке до соблазнительных декольте. Пусть ваш партнер не стесняется в выражениях. Гарантируем, что вы откроете для себя новые границы соблазнов!
Секс по переписке
Это идеальный способ заняться интимом, если вы на расстоянии. Вы можете использовать телефон или компьютер.
Минус: надо сосредотачиваться на буквах и думать, что написать. В переписке не слышишь голоса и не чувствуешь интонации, которая обычно возбуждает. Но если вы переписываетесь, то старайтесь максимально выразить свои сексуальные желания, интегрируя в них любимого.
Плюс: по переписке можно сказать то, что боишься выразить словами. Попробуйте - вдруг вы узнаете своего партнера с необычной стороны?
О чем писать: пишите о том, что вам нравится в вашем партнере. Хвалите его части тела и то, как он вам доставляет удовольствие. Не стесняйтесь, ведь вас никто не слышит!
Если вы что-то попробовали, то расскажите нам о том, как это было. Мы обещаем сохранить анонимность!
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