Секреты секса на расстоянии: телефон, мессенджер, WhatsApp

Секс по телефону

Первое, что приходит в голову - это серия "Секса в большом городе", в которой героиня Миранда испытывала подобный опыт. Не стоит стесняться. Постарайтесь уединиться в квартире и принять удобное и комфортное для вас положение. Дайте волю воображению и представляйте своего партнера рядом.

Технически это совершенно просто. Кроме того, можно включить громкую связь. Тогда ваши руки окажутся совершенно свободными.

О чем говорить: расскажите о том, как вы выглядите. Опишите, что делаете, что хотели бы сделать. Дайте волю фантазии и представьте то, чего, быть может, раньше не представляли.

Иллюстративное фото ФОТО: pixabay.com

Секс по WhatsApp или Skype

Здесь надо учитывать, что в игру будет вступать видеосвязь. Женщинам рекомендуем подумать над внешним видом. Полагаем, что вашему партнеру будет приятно увидеть на вас соблазнительное нижнее белье.

Следует подумать о скорости Интернета, чтобы картинка не прыгала и не пропадала.

Видеотрансляция - совсем другое, чем просто телефонный разговор. Обязательно сделайте так, чтобы вас никто не потревожил. Дайте волю себе и своим фантазиям. Попробуйте все - от чулок с туфлями на шпильке до соблазнительных декольте. Пусть ваш партнер не стесняется в выражениях. Гарантируем, что вы откроете для себя новые границы соблазнов!

Иллюстративное фото ФОТО: pixabay.com

Секс по переписке

Это идеальный способ заняться интимом, если вы на расстоянии. Вы можете использовать телефон или компьютер.

Минус: надо сосредотачиваться на буквах и думать, что написать. В переписке не слышишь голоса и не чувствуешь интонации, которая обычно возбуждает. Но если вы переписываетесь, то старайтесь максимально выразить свои сексуальные желания, интегрируя в них любимого.

Плюс: по переписке можно сказать то, что боишься выразить словами. Попробуйте - вдруг вы узнаете своего партнера с необычной стороны?

О чем писать: пишите о том, что вам нравится в вашем партнере. Хвалите его части тела и то, как он вам доставляет удовольствие. Не стесняйтесь, ведь вас никто не слышит!

Если вы что-то попробовали, то расскажите нам о том, как это было. Мы обещаем сохранить анонимность!