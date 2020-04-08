Действительно ли в аэропортах других стран термокамерами выявляют эмоции?

"Мне кажется, в нормальной стране уже давно должна быть приведена в порядок система enter-exit [вход-выход], с автоматическими воротами, цифровым сбором данных, с термокамерами, которые могут контролировать не только температуру тела человека, но и эмоции. Это доступные инструменты, которые сейчас есть", - сказал министр внутренних дел Сандис Гиргенс в интервью программе Delfi TV с Янисом Домбурсом.

Гигренс это сказал, критикуя аэропорт за ряд не выполненных мер в связи с кризисом, вызванным распространением нового вида коронавируса.

Министр упомянул, что это было бы удобно - ловить людей, которые совершают противоправные действия, пересекая границу.

Из слов Гиргенса выходит, что в "нормальных странах" термокамеры используют для выявления эмоций, но Re:Check не удалось найти тому доказательств. Анализ показывает, что у таких методов нет доказанного обоснования в процессе выявления злоумышленников.

У людей нет носа Пинокио

Исследователь факультета социальных наук и бихевиористики Амстердамского университета Бруно Фершуере (Verschuere) который изучает ложь, в электронной переписке с Re:Check указал, что высказывание об использовании термокамер для сферы безопасности, весьма необычное. Ученые отметил, что если бы Латвия использовала такие методы, то стала бы исключением.

На вопрос, пригодилась ли бы камера, чтобы обнаружить ложь и злые намерения, так как от волнения у людей повышается температура, Фершуере указал, что для массовых проверок - однозначно нет.

Он полагает, что нет физиологических реакций, которые позволили бы уверенно заявить, что кто-то врет.

"Носа Пинокио нет", - сказал ученый, отметив, что "камерой можно наблюдать тревогу и стресс, но это нельзя оценивать как сигнал о злых намерениях, ведь многие пассажиры испытывают стресс или страх", - сказал специалист. Использование термокамер в таких целях было бы проблематичным.

Ученый отмечает, что использование таких камер более ограниченное, чем может показаться. Такая термокамера может пригодиться во время интервью с заранее подготовленными вопросами.

Однако, даже в таком контексте использование термокамер - спорное дело.

В исследовании 2011 года, опубликованном в журнале Law and Human Behavior сравнивается, насколько точно интервьюерам, которые используют теплокамеры, удается установить ложь по сравнению с теми, кто эти камеры не использует. Согласно результатам исследования, выводы интервьюеров, которые делали их не основываясь на результатах, показанных камерой, были более точными.

В исследовании 2014 года сделан вывод, что термальная камера ложь от правды различила в 87% случаев. Однако, в исследовании приняли участие только 25 человек.

Используют в борьбе с вирусом

Re:Check спросило у министр, в каких нормальных странах камеры используют для анализа эмоций и поиска потенциальных нарушителей. После продолжительного разговора Гиргенс назвал Сингапур, ОАЭ, добавив, что под словом "нормальные" имел ввиду наличие технологий, не имея ввиду политические режимы.