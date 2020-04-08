Действительно ли в аэропортах других стран термокамерами выявляют эмоции?
Скорее неправда - в утверждении есть доля истины, но во внимание не приняты существенные факты и/или контекст, поэтому высказывание вводит в заблуждение или вырвано из контекста.
"Мне кажется, в нормальной стране уже давно должна быть приведена в порядок система enter-exit [вход-выход], с автоматическими воротами, цифровым сбором данных, с термокамерами, которые могут контролировать не только температуру тела человека, но и эмоции. Это доступные инструменты, которые сейчас есть", - сказал министр внутренних дел Сандис Гиргенс в интервью программе Delfi TV с Янисом Домбурсом.
Гигренс это сказал, критикуя аэропорт за ряд не выполненных мер в связи с кризисом, вызванным распространением нового вида коронавируса.
Министр упомянул, что это было бы удобно - ловить людей, которые совершают противоправные действия, пересекая границу.
Из слов Гиргенса выходит, что в "нормальных странах" термокамеры используют для выявления эмоций, но Re:Check не удалось найти тому доказательств. Анализ показывает, что у таких методов нет доказанного обоснования в процессе выявления злоумышленников.
У людей нет носа Пинокио
Исследователь факультета социальных наук и бихевиористики Амстердамского университета Бруно Фершуере (Verschuere) который изучает ложь, в электронной переписке с Re:Check указал, что высказывание об использовании термокамер для сферы безопасности, весьма необычное. Ученые отметил, что если бы Латвия использовала такие методы, то стала бы исключением.
На вопрос, пригодилась ли бы камера, чтобы обнаружить ложь и злые намерения, так как от волнения у людей повышается температура, Фершуере указал, что для массовых проверок - однозначно нет.
Он полагает, что нет физиологических реакций, которые позволили бы уверенно заявить, что кто-то врет.
"Носа Пинокио нет", - сказал ученый, отметив, что "камерой можно наблюдать тревогу и стресс, но это нельзя оценивать как сигнал о злых намерениях, ведь многие пассажиры испытывают стресс или страх", - сказал специалист. Использование термокамер в таких целях было бы проблематичным.
Ученый отмечает, что использование таких камер более ограниченное, чем может показаться. Такая термокамера может пригодиться во время интервью с заранее подготовленными вопросами.
Однако, даже в таком контексте использование термокамер - спорное дело.
В исследовании 2011 года, опубликованном в журнале Law and Human Behavior сравнивается, насколько точно интервьюерам, которые используют теплокамеры, удается установить ложь по сравнению с теми, кто эти камеры не использует. Согласно результатам исследования, выводы интервьюеров, которые делали их не основываясь на результатах, показанных камерой, были более точными.
В исследовании 2014 года сделан вывод, что термальная камера ложь от правды различила в 87% случаев. Однако, в исследовании приняли участие только 25 человек.
Используют в борьбе с вирусом
Re:Check спросило у министр, в каких нормальных странах камеры используют для анализа эмоций и поиска потенциальных нарушителей. После продолжительного разговора Гиргенс назвал Сингапур, ОАЭ, добавив, что под словом "нормальные" имел ввиду наличие технологий, не имея ввиду политические режимы.
Re:Check обратился в аэропорты этих стран, а также и в несколько крупных аэропортов в Европе. Re:Check задал вопрос, используют ли аэропорты термокамеры для контроля эмоций. Большая часть на вопрос не ответили, однако, аэропорт Амстердама "Схипхол" указал, что не использует подобные технологии. В аэропорту Сингапура "Чанги" термокамеры используют лишь для ограничения Covid-19.
Позже, в письменном виде, Гиргенс сослался на документ от 2015 года Департамента отечественной безопасности США о тренировочной программе по оценке того, смогут ли профессионалы идентифицировать пассажиров со злыми намерениями по их поведению. Впрочем, в документе указано, что для этих целей используют видео, а не термокамеры.
Министр о термокамерах упомянул и в контексте контроля распространения вируса. Для этих целей камеры действительно широко используются. В американских СМИ, например, есть свидетельства того, что для ограничения свиного гриппа и других заболеваний их используют уже на протяжении многих лет. В период пандемии Covid-19 спрос на них вырос во всем мире, пишет Forbes.
Министр корректно назвал страны, в которых применяют термокамеры для таких целей - Турция, Индия, Италия.
Еще Гиргенс указал, что про термокамеры есть информация, которая не является публично доступной. Также он пояснил, что значение имеет не только камера. "Погранохрана работает по алгоритмам - кто этот человек, куда едет, возраст, откуда, из Латинской Америки или еще откуда-то. Есть целый ряд рисков, о которых я вам не расскажу", - сказал министр. Значит, остановят не каждого, кто волнуется.
В аэропорту "Рига" вводить не планируют
Re:Check спросило в аэропорту "Рига", планируется ли ввести такие технологии. Представитель аэропорта Лаура Карните рассказала, что деятельность постоянно улучшается, вводят новые технологии, оценивая нужды и возможности.
Когда начался кризис из-за Covid-19, возможность использовать термокамеры рассматривалась, при чем, совместно с медучреждениями, однако, это было бы дорого по отношению к получаемому эффекту.
"Пример неэффективности - Италия, которая была одной из первых стран, начавших измерять температуру тела пассажиров в аэропорта, но это не помогло избежать вспышки заболевания", - сказала Карните.
Также она указала, что в некоторых странах вводят экспериментальные технологии по считыванию эмоций, они "очень дорогие и их эффективность и безопасность работы недостаточно стабильны, чтобы использовать в ежедневной работе аэропорта".
Вывод: нет научных доказательств, что термокамеры могут быть надежны в считывании эмоций. Несмотря на то, что такие камеры введены с целью ограничить распространение нового коронавируса, тоже самое нельзя сказать об использовании в для считывания эмоций и выявления возможных нарушителей.