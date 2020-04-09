Централизованные экзамены по иностранным языкам в мае не состоятся

Согласно поправкам, новые даты проведения экзаменов определит министр образования и науки Илга Шуплинска.

Вначале экзамены по иностранным языкам были запланированы на март, но в связи с объявлением чрезвычайного положения они были перенесены на май.

Также правительство поддержало поправки к распоряжению Кабинета министров, согласно которым самоуправления и в мае смогут использовать государственные дотации для предоставления школьникам из нуждающихся, малоимущих и многодетных семей бесплатных обедов. Прежняя редакция предусматривала эту функцию только в апреле.

Сегодня Шуплинска в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 заявила, что в случае, если чрезвычайное положение после 12 мая больше не будет продлено, Министерство образования и науки предложит провести централизованные экзамены в июне, если будет продлено - еще позже, а в худшем случае школьникам будет выставлена средняя оценка за год.

По словам Шуплински, сейчас в сотрудничестве с Министерством здравоохранения рассматриваются вопросы обеспечения безопасности школьников на экзаменах. Также обсуждается, можно ли экзамены частично провести удаленно и уменьшить их объем, особенно в 9-х классах.