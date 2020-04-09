Централизованные экзамены по иностранным языкам в мае не состоятся

Кабинет министров на внеочередном заседании принял решение внести поправки в распоряжение о чрезвычайном положении, согласно которым запланированные на 12-15 мая централизованные экзамены по иностранным языкам в школах не состоятся.
Согласно поправкам, новые даты проведения экзаменов определит министр образования и науки Илга Шуплинска.
Вначале экзамены по иностранным языкам были запланированы на март, но в связи с объявлением чрезвычайного положения они были перенесены на май.
Также правительство поддержало поправки к распоряжению Кабинета министров, согласно которым самоуправления и в мае смогут использовать государственные дотации для предоставления школьникам из нуждающихся, малоимущих и многодетных семей бесплатных обедов. Прежняя редакция предусматривала эту функцию только в апреле.
Сегодня Шуплинска в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 заявила, что в случае, если чрезвычайное положение после 12 мая больше не будет продлено, Министерство образования и науки предложит провести централизованные экзамены в июне, если будет продлено - еще позже, а в худшем случае школьникам будет выставлена средняя оценка за год.
По словам Шуплински, сейчас в сотрудничестве с Министерством здравоохранения рассматриваются вопросы обеспечения безопасности школьников на экзаменах. Также обсуждается, можно ли экзамены частично провести удаленно и уменьшить их объем, особенно в 9-х классах.
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