Созвон подруг на карантине: о сексе, оргазме и не только - не без мата, потому что честно

- сказала на камеру ведущая и поделилась видео, на котором запечатлено, как она готовит этот самый коктейль и не только.

Ну а какая же вечеринка без гостей? Подруги, конечно, присоединились.

ФОТО: скриншот видео

Затронув тему оргазма во время секса, девушки вспомнили серию Sex Education, где была героиня, которая не получала оргазм, начала мастурбировать и потом своему парню прямо сказала: "Так, хочу это, это и это, потом еще это, это, это и так далее".

"Да, эта серия мне тоже помогла, потому что, оказывается, все тоже зависит от позы, от проникновения, у каждого же все по-разному. (...) Во влагалище есть какая-то стенка, которая, если происходит трение, от этого становится приятно.

Поэтому если встать или сесть (или лечь) в какую-то позу, в которой происходит это трение, то вот так это и получается. Ну мне так кажется",

- поделилась своими мыслями Карина.

ФОТО: скриншот видео

То есть "механика" - это очень важный элемент, о котором многие забывают, но отдельно эта "механика" не работает, потому что очень много еще в голове, особенно у девочек, - к такому выводу в итоге пришли подруги.

Затем девушки поговорили о конфликтологии, в частности, как правильно ругаться.

"Нужно вспомнить, зачем вы спорите - какая цель?

Если в этом споре вы понимаете, что уже ненавидите друг друга и ребенок рыдает в углу, потому что все ссорятся, - все, не надо, просто закончите этот спор!"

- посоветовала Таня Старикова. И добавила: "Если вас что-то бесит, не надо начинать с того, что "блин, ты вчера сделал так-то, и это был отстой". Надо начинать с того, что "вчера была такая ситуация, и я очень расстроилась". И с этим хрен поспоришь, ведь я же расстроилась...".

ФОТО: скриншот видео

Как призналась Карина, все эти истории про конфликтологию она тоже начала вспоминать, потому что стала жить вместе со своим молодым человеком (как раз во время карантина).

"Я так еще не жила, чтобы вот взяли и вместе выбрали квартиру, переехали - с чистого листа. И это такой интересный и необычный опыт. Я никогда не знала, что из-за бытовухи можно ругаться. Слышала, конечно, но... Это такие тупые вещи, что сосиски, например, нельзя заливать холодной водой, потому что тогда пленочка к ним прилипнет".

Поговорили подруги и о животных в доме, а затем опять вернулись к теме секса.

Ксюша призналась, что ее молодой человек постится, поэтому они еще две недели не будут заниматься сексом.

"Но у меня теперь есть причина. Уровень моего разгона от нуля до суперсуки теперь занимает две секунды... Я говорю - это все, потому что меня не еб...т.

Вся моя женская энергия перекрыта. Но это, мне кажется, лучшая причина плохого настроения, чем когда тебе говорят - ой, у тебя месячные, у тебя ПМС. Нет, извините..."

ФОТО: скриншот видео

В продолжение беседы Мингалимова задала вопрос Стариковой, которая уже стала мамой: "Вы живете как муж и жена или как родители?". Таня призналась, что это теперь уже сложно разделить, потому что "родители" - основная функция на данный момент, и это как бы уже означает, что вы муж и жена. Девушка честно рассказала о своих эмоциях и заключила:

"Хочется как-то разделить это просто в разные дни жизни: отдельный день, чтобы быть мамой, а отдельный - чтобы быть женой, но это не надо делить, это надо как-то совмещать".

Подруги рассказали еще о том, что их бесит в родителях, поговорили о либидо, развеяли миф о том, что "чувакам это нужно больше, чем женщинам" (нет, всем одинаково хочется просто полежать и поговорить), обсудили отношения, тему бодипозитива и "привлекательности не во внешности", признались, как часто им хочется секса и как часто он происходит, а в завершение поделились мыслями о том, как полюбить себя и повысить самооценку.

Смотрите полный выпуск карантинной версии программы "Нежный редактор":