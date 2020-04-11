Созвон подруг на карантине: о сексе, оргазме и не только - не без мата, потому что честно

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Карантинная версия программы "Нежный редактор", появившаяся на днях на YouTube, произвела настоящий фурор. Если последние выпуски проекта Татьяны Мингалимовой с участием ее подруг Ксюши и Карины нещадно критиковали, особенно после появления в нем зрителей и новой соведущей - Тани Стариковой, то теперь девушки реабилитировались на все сто, возможно, сами того не ожидая.
Новая заставка, формат видеосвязи, домашняя обстановка, удобная одежда, кошка на заднем плане, маска и масаж лица в процессе беседы… И при этом они все те же - искренние, не стесняющиеся выражать свои мысли и чувства и называющие все вещи своими именами...
"Безумно понравился этот выпуск. Он действительно был такой душевный, домашний, уютный, какой-то искренний. Как будто я сидела у кого-то из вас в гостях и мы болтали за чашкой чая. Все девочки казались даже более открытыми в комфортной/домошней для них обстановке",
"Мне кажется, это самое лучшее, ламповое и атмосферное видео за всю историю "Подруг", "В этом сезоне это лучший выпуск! Снова душевно, как раньше.
Наличие зрителей у вас рушит эту атмосферу, а общение подруг - это то, за что вас любя", "Какой же вайбовый выпуск, я влюблена в карантинный формат. Оставьте эту заставку навсегда!", - вот только несколько комментариев под этим видео.
Во время живого и веселого разговора в видеочате подруги обсудили, какие мужчины им нравятся, как карантин повлиял на их отношения, в том числе и сексуальные, а также порассуждвли о том, как поднять самооценку. А еще - отметили вместе день рождения ведущей программы - Татьяны Мингалимовой, выпив с ней любимый коктейль.
Словом, это тот случай, когда не очень хочется пересказывать, потому что это надо видеть и слышать, иначе будет не то!
Вот только несколько фрагментов из беседы подруг на карантине.
- Что, девочки, сексом больше стали заниматься?
- У меня новость. Мне кажется, что мы асексуалы.
- А я думала, ты скажешь, что беременна.
Услышав "мы асексуалы" от Мангалимовой, которая, по мнению подруг, "е...ся больше, чем все они, вместе взятые", девушки просто взорвались - эмоции через край (да ладно, быть такого не может!), мат через слово, зато честно...
- Но ты же его хочешь?
- Да. (...)
На вопрос о том, в чем же тогда проблема, Татьяна смущенно ответила: "Ну я не знаю, другие отношения, просто любовь, обнимашки и все такое...".
После чего подруги решили обсудить, в чем разница между понятиями "родной" и "близкий" человек, в том числе и в плане секса ("родной" - это папа, и с ним нельзя"), почему one night stand когда-то кажется чем-то супер, но потом надоедает и "хочется, чтобы как-то уже поспокойнее все было".
Далее беседа девушек в видеочате на время прервалась по весьма важному поводу.
"Все нас просят рассказать, как проходят наши карантинные дни, а у меня сегодня день рождения (1 апреля. - Прим. ред.). Все над нами ржут - над теми, кто родился в апреле-марте.
Говорят, "ну понятно, как весело отметите". А вот и весело я отмечу, потому что буду отмечать свой день рождения со своим любимым коктейлем",
- сказала на камеру ведущая и поделилась видео, на котором запечатлено, как она готовит этот самый коктейль и не только.
Ну а какая же вечеринка без гостей? Подруги, конечно, присоединились.
Затронув тему оргазма во время секса, девушки вспомнили серию Sex Education, где была героиня, которая не получала оргазм, начала мастурбировать и потом своему парню прямо сказала: "Так, хочу это, это и это, потом еще это, это, это и так далее".
"Да, эта серия мне тоже помогла, потому что, оказывается, все тоже зависит от позы, от проникновения, у каждого же все по-разному. (...) Во влагалище есть какая-то стенка, которая, если происходит трение, от этого становится приятно.
Поэтому если встать или сесть (или лечь) в какую-то позу, в которой происходит это трение, то вот так это и получается. Ну мне так кажется",
- поделилась своими мыслями Карина.
То есть "механика" - это очень важный элемент, о котором многие забывают, но отдельно эта "механика" не работает, потому что очень много еще в голове, особенно у девочек, - к такому выводу в итоге пришли подруги.
Затем девушки поговорили о конфликтологии, в частности, как правильно ругаться.
"Нужно вспомнить, зачем вы спорите - какая цель?
Если в этом споре вы понимаете, что уже ненавидите друг друга и ребенок рыдает в углу, потому что все ссорятся, - все, не надо, просто закончите этот спор!"
- посоветовала Таня Старикова. И добавила: "Если вас что-то бесит, не надо начинать с того, что "блин, ты вчера сделал так-то, и это был отстой". Надо начинать с того, что "вчера была такая ситуация, и я очень расстроилась". И с этим хрен поспоришь, ведь я же расстроилась...".
Как призналась Карина, все эти истории про конфликтологию она тоже начала вспоминать, потому что стала жить вместе со своим молодым человеком (как раз во время карантина).
"Я так еще не жила, чтобы вот взяли и вместе выбрали квартиру, переехали - с чистого листа. И это такой интересный и необычный опыт. Я никогда не знала, что из-за бытовухи можно ругаться. Слышала, конечно, но... Это такие тупые вещи, что сосиски, например, нельзя заливать холодной водой, потому что тогда пленочка к ним прилипнет".
Поговорили подруги и о животных в доме, а затем опять вернулись к теме секса.
Ксюша призналась, что ее молодой человек постится, поэтому они еще две недели не будут заниматься сексом.
"Но у меня теперь есть причина. Уровень моего разгона от нуля до суперсуки теперь занимает две секунды... Я говорю - это все, потому что меня не еб...т.
Вся моя женская энергия перекрыта. Но это, мне кажется, лучшая причина плохого настроения, чем когда тебе говорят - ой, у тебя месячные, у тебя ПМС. Нет, извините..."
В продолжение беседы Мингалимова задала вопрос Стариковой, которая уже стала мамой: "Вы живете как муж и жена или как родители?". Таня призналась, что это теперь уже сложно разделить, потому что "родители" - основная функция на данный момент, и это как бы уже означает, что вы муж и жена. Девушка честно рассказала о своих эмоциях и заключила:
"Хочется как-то разделить это просто в разные дни жизни: отдельный день, чтобы быть мамой, а отдельный - чтобы быть женой, но это не надо делить, это надо как-то совмещать".
Подруги рассказали еще о том, что их бесит в родителях, поговорили о либидо, развеяли миф о том, что "чувакам это нужно больше, чем женщинам" (нет, всем одинаково хочется просто полежать и поговорить), обсудили отношения, тему бодипозитива и "привлекательности не во внешности", признались, как часто им хочется секса и как часто он происходит, а в завершение поделились мыслями о том, как полюбить себя и повысить самооценку.
Смотрите полный выпуск карантинной версии программы "Нежный редактор":
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