Все ли чисто дома? Интересные места, которые стоит вспомнить очистить

Samsung собрал список мест в доме, которые, возможно, еще не убраны, но не должны быть забыты.

При уборке дома рекомендуется ходить по дому как обычно. Можно будет понять, что чаще всего трогают и берут в руки, не забыты ли эти места при уборке и очищены ли недавно.

- Ручки и выключатели. Выключатели света и дверные ручки используются почти каждый раз, когда Вы покидаете или входите в комнату, но как часто они чистятся? Двери и поверхности мебели Вы моете для удаления видимой грязи, но в настоящее время рекомендуется не только тщательно чистить, но и дезинфицировать ручки и края дверей, к которым чаще всего прикасаются. Это касается и кухонных шкафов, ящиков, оконных ручек.

- Телевизор, клавиатура и мышь. Используйте пульт для телевизора для переключения каналов, затем возьмете попкорн и положите его в рот? Настоятельно рекомендуется обращать внимание на все устройства и поверхности, к которым мы прикасаемся ежедневно, даже если эти прикосновения короткие.

Рекомендуется выключать или отключать от электричества устройства перед чисткой компьютера, телевизора и других устройств. Наиболее эффективный способ удаления грязи, скопившейся между клавишами на клавиатуре, это сильный воздушный поток и специальные чистящие салфетки для компьютера. Условия чистки ноутбуков не отличаются, и Вы также должны помнить выключить их перед чисткой. Ни при каких обстоятельствах не используйте для чистки устройств средства для мытья окон, дезинфицирующие средства или другие бытовые чистящие средства.

Один из способов уменьшить распространение вирусов и бактерий — просто уменьшить необходимость касаться разных поверхностей. Например, Samsung SmartThings позволяет управлять различными устройствами дома с помощью всего одного устройства — смартфона, который будет легче чистить, чем, например, многие пульты дистанционного управления. В домашнем приложении Вы также можете сгруппировать комнаты для одновременного включения или выключения всех устройств, например, в гостиной.

- Холодильник, стиральная машина, духовка и другая бытовая техника. При уборке дома рекомендуется также сосредоточиться на тех устройствах, которые помогают поддерживать чистоту. Например, почистите двери и края стиральной машины и ручку пылесоса.

Теплая вода с растворенной в ней содой может использоваться для чистки бытовой техники. Рекомендуется использовать соду, так как она не только поможет легче очищать поверхность, но и поглощает неприятные запахи, если таковые имеются. После мытья рекомендуется вытереть прибор насухо или оставить дверь открытой и проветрить.

Еще более простой способ очистки стиральной машины — насыпать соду или лимонную кислоту в отделение для порошка и настроить режим горячей и короткой стирки. Потом нужно только открыть дверь и дать стиральной машине высохнуть.

- Измельчители для соли и перца. Рекомендуется регулярно чистить все контейнеры для специй, но в этот раз уделите больше внимания тем контейнерам для специй, которые чаще всего используются, например, солонке и измельчителю перца на обеденном столе.

- Автомобиль. В автомобилях особое внимание следует уделять местам, к которым каждый раз прикасаетесь, например рулевому колесу, ручкам дверей, рычагу переключения передач и ремню безопасности.