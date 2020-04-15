Стюарды в масках и анкета в аэропорту. Как репатрианты вернулись из Амстердама в Ригу

Модератор говорит, что из-за введения режима чрезвычайной ситуации ей пришлось прервать свою парусную экспедицию из Южной Америки в Европу и отправиться домой на репатриационном рейсе.

Авиакомпании ввели различные меры предосторожности - стюарды носят защитные маски и специальные костюмы, на борту не торгуют алкоголем, еду выдают при посадке на борт.

Персонал максимально снизил любые контакты с пассажирами, сообщает TV3.

По прибытии в аэропорт "Рига" всем пассажирам нужно было заполнить специальные анкеты, также всем напоминали о строгой 14-дневной самоизоляции. В аэропорту звучали сообщения, что анализы должны сдать только те пассажиры, у которых есть симптомы Covid-19.

Видео: Репортаж TV3 (на латышском языке)

По расчетам МИД, ранее организованными репатриационными рейсами и самостоятельно на родину уже вернулись около 4000 латвийцев.

Пресс-секретарь МИД Янис Бекерис подчеркнул, что острая необходимость вернуться в Латвию есть примерно у 300 находящихся за рубежом латвийцев, часть из них вернулись домой сегодняшними рейсами.

Большинство из них - люди, которые планировали на время режима чрезвычайной ситуации остаться за границей, однако после его продления до 12 мая решили вернуться в Латвию.

Также среди них есть студенты, у которых подошли к концу программы по обмену.

В сложном положении оказались путешественники, застрявшие в Индии, где установлены строгие внутренние ограничения и возвращение в Латвию не всегда возможно, поэтому МИД отдельно работает с каждым случаем, подчеркнул Бекерис.

В настоящее время 40 человек пытаются найти возможность вернуться из Индии в Латвию.

Представитель министерства подчеркнул, что трудно доставить домой также латвийцев, застрявших в Мьянме, Таиланде, на Филиппинах и в ряде других стран.