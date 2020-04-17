Covid-19 забрал жизнь медсестры при родах, но её ребёнку удалось выжить

Мэри Агейва Агияпонг, которая родила в больнице Luton and Dunstable University на северо-западе Лондона, была госпитализирована 7 апреля после того, кака двумя днями ранее у неё было констатировано заболевание Covid-19.

28-летняя женщина умерла в воскресенье, 12 апреля. Она в течение пяти лет работала медсестрой.

В настоящее время в Великобритании от коронавируса умерло как минимум 27 медицинских работников.

Исполнительный директор Bedfordshire Hospitals NHS Foundation Trust Дэвид Картер "с большой печалью" подтвердил смерть Мэри.

ФОТО: Gofundme

"Мэри работала здесь пять лет и была очень уважаемой и любимой коллегой, фантастической медсестрой и отличным примером того, за что мы стоим в этом трастовом фонде", - отметил в своём сообщении 14 апреля Картер.

Более чем 117 000 фунтов стерлингов были пожертвованы на сайте GoFundMe для поддержки мужа и новорождённого малыша Марии.

Мэри Агияпонг, которую называли Мария Мо, была "благословением для всех, с кем она контактировала, и её любовь, забота и искренность будут незаменимы", говорится в сообщении на сайте для пожертвований.

В свою очередь, сотрудники полиции, пожарные и медики после минуты молчания похлопали в ладоши, чтобы отдать дань уважения Мэри и другим сотрудникам "линии фронта".

A very moving minutes silence at Bedford hospital to remember Mary and all the other NHS staff who have given so much to our community- followed by clapping - lots of clapping in support of all those brave NHS and care workers who fight on - Thank you !!! pic.twitter.com/SbIsNU6pN3 — Paul Fuller CBE QFSM DL (@BedsFireChief) April 16, 2020