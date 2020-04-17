Пт, 17.04.2020
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Covid-19 забрал жизнь медсестры при родах, но её ребёнку удалось выжить

Иллюстративное фото

ФОТО: pexels.com

Малыш, которого родила медсестра, скончавшаяся после родов от Covid-19, здоров и чувствует себя хорошо. Ребёнок появился на свет при помощи экстренного кесарева сечения, сообщает CNN.

Мэри Агейва Агияпонг, которая родила в больнице Luton and Dunstable University на северо-западе Лондона, была госпитализирована 7 апреля после того, кака двумя днями ранее у неё было констатировано заболевание Covid-19.

28-летняя женщина умерла в воскресенье, 12 апреля. Она в течение пяти лет работала медсестрой. 

В настоящее время в Великобритании от коронавируса умерло как минимум 27 медицинских работников. 

Исполнительный директор Bedfordshire Hospitals NHS Foundation Trust Дэвид Картер "с большой печалью" подтвердил смерть Мэри.

ФОТО: Gofundme

"Мэри работала здесь пять лет и была очень уважаемой и любимой коллегой, фантастической медсестрой и отличным примером того, за что мы стоим в этом трастовом фонде", - отметил в своём сообщении 14 апреля Картер.

Более чем 117 000 фунтов стерлингов были пожертвованы на сайте GoFundMe для поддержки мужа и новорождённого малыша Марии. 

Мэри Агияпонг, которую называли Мария Мо, была "благословением для всех, с кем она контактировала, и её любовь, забота и искренность будут незаменимы", говорится в сообщении на сайте для пожертвований.

В свою очередь, сотрудники полиции, пожарные и медики после минуты молчания похлопали в ладоши, чтобы отдать дань уважения Мэри и другим сотрудникам "линии фронта".

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