Пока пандемия: принцесса Швеции устроилась на работу в больницу, а Меган и Гарри работают курьерами

К слову, она не единственная представительница королевских семей, которая помогает в борьбе с коронавирусом.

Например, Гарри и Меган Маркл (несмотря на то, что они уже и не монархи, они все равно ассоциируются с королевской семьёй) разносят пищу нуждающимся старикам в Лос-Анджелесе. Согласно словам директора благотворительного проекта Angel Food, супруги помогли 20-ти нуждающимся и лично привезли еду им домой. Но, к сожалению, ни одного снимка, который подтвердил бы эти сообщения, нет — пара хотела, чтобы доброе дело осталось в тайне.

В свою очередь, принц Уильям по видеосвязи открыл новую больницу в Англии и оказал поддержку самоотверженным медикам в их нелёгком и порой смертельно опасном труде.

Если говорить о принцессе Швеции Софии, то она присоединилась к рабочим. 35-летняя супруга принца Карла Филиппа и невестка правящего короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии начала работу в больнице Софиахеммет в Стокгольме в четверг.

Принцесса закончила программу интенсивного обучения, которая продлилась три дня, в Университетском колледже Софиахеммета. Сейчас она официально может оказывать помощь персоналу больницы в решении немедицинских задач.