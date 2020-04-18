Действительно ли холестерин вреден? Мифы и рекомендации специалиста

Холестерин является липидом, который производится в печени, а также попадает в организм человека главным образом вместе с продуктами животного происхождения. Липиды — это жироподобные вещества, входящие в состав всех живых клеток и играющие важную роль в жизненных процессах. В клетки липиды переносятся соединениями липопротеинов или протеинов и жиров. Эти соединения могут быть высокой или низкой плотности.

Липопротеины низкой плотности оседают на внутренних стенках кровеносных сосудов, в результате чего сердечная мышца хуже обеспечивается кислородом и питательными веществами – поэтому эти липопротеины называют плохим холестерином. В свою очередь, липопротеины с высокой плотностью называют хорошим холестерином. Они участвуют в построении клеток, в синтезе гормонов и витамина D.

Печень из хорошего холестерина производит желчную кислоту, которая помогает перерабатывать жиры в кишечнике. В дополнение к этому хороший холестерин из клеток выводит плохой холестерин. В итоге общий холестерин - это сумма хорошего и плохого холестерина.

Следует отметить, что хороший и плохой холестерины химически не отличаются друг от друга. Разница лишь в обстоятельствах, в которых находятся частицы липопротеина. Для предотвращения риска сердечно-сосудистых заболеваний крайне важным является снижение именно плохого холестерина. Источники плохого холестерина — это, например, свинина, говядина, сало, куриные окорочка, яичные желтки, масло, сливки, твердые сыры, творог, шоколад. Конечно, не следует от всего этого отказываться!

Необходимо лишь следить за тем, чтобы не превышать нормы ежедневного потребления этих продуктов. В целом в день нам нужно не более 300 мг холестерина.

В определенном количестве холестерин организму необходим. Нормальным считается, когда организм и сам вырабатывает холестерин, и получает его из различных продуктов. Если извне в организм поступает чересчур много холестерина, то организм саморегулируется и вырабатывает его в меньших объемах. В свою очередь, яйца сами по себе не повышают уровень холестерина. Быть осторожным и проконсультироваться с врачом по поводу употребления яиц в пищу следует лишь тем, у кого уровень холестерина очень высокий. Остальные могут смело есть яйца!

Конечно, яйца не следует пережаривать на сковородке, когда в худших сельских традициях их готовят вместе с салом и залежавшейся в холодильнике колбасой, а потом употребляют, закусывая маринованным огурцом.

Канцерогенные вещества, возникающие при нагревании продуктов до высоких температур, вообще являются очень вредными, а здесь еще трансжирные кислоты и жиры, которые содержит такое блюдо.

Однако, если вы приготовите салат из овощей и фруктов и отведаете его вместе с гречкой, киноа, бобовыми или рисом, залитым яичницей, то что может быть лучше этого?!