Действительно ли холестерин вреден? Мифы и рекомендации специалиста

Нередко возникает вопрос – полезны ли яйца для здоровья и в каком количестве их можно употреблять? В досужих беседах приходится слышать мнение о том, что яйца якобы входят в число продуктов, которые повышают холестерин в крови. Однако это, мягко говоря, преувеличение, считает известный врач-диетолог Атис Тупиньш, который объясняет — сколько яиц необходимо для полноценного питания человека.
Холестерин является липидом, который производится в печени, а также попадает в организм человека главным образом вместе с продуктами животного происхождения. Липиды — это жироподобные вещества, входящие в состав всех живых клеток и играющие важную роль в жизненных процессах. В клетки липиды переносятся соединениями липопротеинов или протеинов и жиров. Эти соединения могут быть высокой или низкой плотности.
Липопротеины низкой плотности оседают на внутренних стенках кровеносных сосудов, в результате чего сердечная мышца хуже обеспечивается кислородом и питательными веществами – поэтому эти липопротеины называют плохим холестерином. В свою очередь, липопротеины с высокой плотностью называют хорошим холестерином. Они участвуют в построении клеток, в синтезе гормонов и витамина D.
Печень из хорошего холестерина производит желчную кислоту, которая помогает перерабатывать жиры в кишечнике. В дополнение к этому хороший холестерин из клеток выводит плохой холестерин. В итоге общий холестерин - это сумма хорошего и плохого холестерина.
Следует отметить, что хороший и плохой холестерины химически не отличаются друг от друга. Разница лишь в обстоятельствах, в которых находятся частицы липопротеина. Для предотвращения риска сердечно-сосудистых заболеваний крайне важным является снижение именно плохого холестерина. Источники плохого холестерина — это, например, свинина, говядина, сало, куриные окорочка, яичные желтки, масло, сливки, твердые сыры, творог, шоколад. Конечно, не следует от всего этого отказываться!
Необходимо лишь следить за тем, чтобы не превышать нормы ежедневного потребления этих продуктов. В целом в день нам нужно не более 300 мг холестерина.
В определенном количестве холестерин организму необходим. Нормальным считается, когда организм и сам вырабатывает холестерин, и получает его из различных продуктов. Если извне в организм поступает чересчур много холестерина, то организм саморегулируется и вырабатывает его в меньших объемах. В свою очередь, яйца сами по себе не повышают уровень холестерина. Быть осторожным и проконсультироваться с врачом по поводу употребления яиц в пищу следует лишь тем, у кого уровень холестерина очень высокий. Остальные могут смело есть яйца!
Конечно, яйца не следует пережаривать на сковородке, когда в худших сельских традициях их готовят вместе с салом и залежавшейся в холодильнике колбасой, а потом употребляют, закусывая маринованным огурцом.
Канцерогенные вещества, возникающие при нагревании продуктов до высоких температур, вообще являются очень вредными, а здесь еще трансжирные кислоты и жиры, которые содержит такое блюдо.
Однако, если вы приготовите салат из овощей и фруктов и отведаете его вместе с гречкой, киноа, бобовыми или рисом, залитым яичницей, то что может быть лучше этого?!
Яйца – очень ценный продукт, так как и желток, и белок содержат ценные вещества. В них есть так называемый комплект KEDA – витамин А, D, E и K. Витамин А обеспечивает нормальное функционирование иммунной системы, защищает от бактерий и вирусов; витамин D поддерживает баланс кальция и фосфора в крови; витамин E является антиоксидантом, который создает защитный барьер против рака, сенной лихорадки, астмы, а витамин К обеспечивает работу кровеносной и почечной систем, способствует сращиванию костей.
В яйцах есть такие ценнейшие антиоксиданты, как лютеин и зеаксантин, которые жизненно необходимы для глаз. В свою очередь, если человек - вегетарианец, который все-таки ест яйца, то этого достаточно, чтобы он не беспокоился о достаточности витамина В12.
Кроме того, яйца содержат также холин, который обеспечивает нормальный обмен веществ в печени и головном мозге. Кстати, в этом продукте есть и понижающий уровень холестерина в крови лецитин, который недешево продается в аптеках.
Можно продолжить перечислять список полезных веществ, содержащихся в яйцах, но, конечно не надо думать, что можно обойтись только лишь одними яйцами. Точно так же невозможно выжить только на воде или фруктах, хотя они очень полезны для здоровья.
В яйцах, например, нет углеводов, натурального сахара и витамина С. Поэтому следует думать о сбалансированном питании, в котором важное место занимают также яйца и продукты из яиц.
В целом, яйца рекомендуется употреблять в пищу в разумных количествах. Обычно считается, что в среднем в ежедневный рацион можно включать по 1-2 яйца, но это не означает, что в один день нельзя съесть больше – например, четыре или пять яиц. Каждый день, конечно, так много не едят, будут и паузы, но в среднем получается примерно по 1 -2 яйца в день. В свою очередь, те, кто по тем или иным причинам не употребляет яиц вообще, могут принимать в пищу бобовые или молочные продукты.
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