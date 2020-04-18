Такого не было десять веков. Благодатный огонь сошел без присутствия паломников

Как сообщает "Дождь", в связи с пандемией Covid-19 церемония пришла при закрытых дверях и без верующих и паломников. Такого не было десять веков.

В храме присутствовали лишь около десяти священников, представляющих различные христианские конфессии, отмечает Newsru.com. За происходящим наблюдала небольшая группа журналистов и операторов.

Когда огонь появился, патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви, а также представителям других конфессий, которые владеют храмом Гроба Господня. Позже его приняли дипломаты от порядка 10 стран, в том числе России.

Благодатный огонь — это святыня для верующих, он является символом нерукотворного света Воскресения Христова. Согласно поверью, если Благодатный огонь не сходит, то можно ждать конца света. Однако сами священнослужители утверждают, что никакой связи между сошествием благодатного огня и Армагеддоном нет.