По Латвии с детьми: пещера Гутманя и тропа в пейзажном парке Карлямуйжи

Устали томиться в четырех стенах в самоизоляции? Скучаете по путешествиям? Блогер "Маминого клуба" Ярослава рассказала о том, где в Латвии можно прогуляться всей семьей, соблюдая все меры предосторожности во время режима ЧС.

В основном в этих местах мало людей, однако помните о дистанцировании и соблюдении мер безопасности!

(Тут и далее повествование ведётся от лица Ярославы)

Решили мы семьей оздоровиться - подышать свежим воздухом, походить пешком, - и как раз вспомнилось мне, что именно природные тропы парка Гауи до сих пор оставались вне нашего внимания.

В Сигулду, Цесис, Валмиеру мы уже ездили, а на природе в тех краях практически не бывали.

И вот в эти холодные выходные наконец-то появилось солнышко, и мы решили-таки проветриться. Далеко ехать не хотелось, поэтому выбрали два пункта - пещеру Гутманя и тропу в пейзажном парке Карлямуйжи.

Пещера Гутманя находится в Сигулде, ехать примерно час. Вообще парковка в сезон платная, а сейчас плата не взимается. Припарковавшись, мы прошлись подземным переходом на противоположную сторону дороги и попали в мини-парк с красивыми пешеходными дорожками, ручейком и небольшим озерцом.

Кстати, пещера доступна для посещения людьми с ограниченными возможностями.

ФОТО: Из личного архива Ярославы

ФОТО: Из личного архива Ярославы

Хоть больше пещера напоминает грот или нишу в скале - все равно необычно и красиво. Порода, из которой состоит пещера - песчаник желтовато-красного цвета, - очень хрупкая, на ней можно оставлять надписи прямо пальцами. И этих надписей здесь очень много - самые старые датируются XVII веком.

ФОТО: Из личного архива Ярославы

Оказывается, пещера Гутманя - самая широкая и высокая в Латвии и во всей Балтии. Она начала формироваться в послеледниковый период - примерно 10 000 лет назад. Длина пещеры 18,8 метра, ширина - 12 метров, максимальная высота потолка - 10 метров.

С пещерой связано несколько легенд: согласно преданию, в древние времена в ней жил один хороший человек, который лечил людей родниковой водой. Название пещеры происходит от немецкого словосочетания "gut Mann", что в переводе означает "хороший человек".

Другая древняя легенда повествует о трогательной и трагической любви.

В Турайдском замке жила девушка Майя - необычайной красоты, за что ее прозвали Турайдской Розой. Она была помолвлена с Виктором Хейлом, который жил в Сигулдском замке - в трех километрах от Турайды, но по другую сторону реки Гауя.

Каждый вечер влюбленные встречались на полпути между дворцами - у пещеры Гутманя. Однажды некий богач захотел овладеть Майей. Когда девушку уговорить не удалось, в ход пошел обман. Злопыхатель заманил Майю в пещеру Гутманя. Девушка поняла, что попала в западню, слишком поздно, и ей ничего не оставалось, кроме как предложить выкуп за себя: Майя дала негодяю свой красный платок, который был повязан вокруг ее шеи. Она пояснила, что платок заговорен и никто не может ранить того, кто носит его. Девушка предложила испытать его силу, опять повязав платок на шею и предложив ударить ее мечом. Злоумышленник решил, что платок и впрямь заколдован, и ударил Майю по шее, тем самым убив ее на месте.

Когда он понял, что натворил, бросился в лес и повесился там. Возлюбленного Майи тоже ждало много ужасов: сначала он нашел любимую, потом его еще и обвинили в ее убийстве…

В общем, как это часто бывает в легендах и рассказах прошлого, - все умерли. На данный момент никаких документальных сведений о том, правда это или вымысел, не сохранилось, поэтому пока легенда остается лишь легендой.

ФОТО: Из личного архива Ярославы

Около пещеры мы провели минут 20 от силы и поехали ко второму пункту нашей экскурсии выходного дня - к тропе в пейзажном парке Карлямуйжи, которая находится в 15 минутах езды от пещеры Гутманя.

Сразу скажу, что хоть на сайте написано, что начало тропы находится около отеля Kārļamuiža, лучше припарковаться на стоянке сразу же за бетонным мостом и идти по указателям по тропе. Так можно сэкономить много времени и сил, а сейчас в лесу такое болото под ногами, что вообще идти тяжко.

Но мы этого не знали и поехали к гостинице Kārļamuiža, около которой располагается бесплатная стоянка. В самой гостинице доступны информационные материалы и находится туалет. Длина тропы в пейзажном парке Карлямуйжи составляет 3 км. Половина пути - это хождение по грязюке через лес к основной части тропы.

Сначала мы шли по более-менее нормальной лесной дороге,

ФОТО: Из личного архива Ярославы

ФОТО: Из личного архива Ярославы

ФОТО: Из личного архива Ярославы

ФОТО: Из личного архива Ярославы

а потом по указателю нам надо было свернуть вот сюда.

ФОТО: Из личного архива Ярославы

Нам этого не хотелось, и мы продолжили свой путь по дороге, но скоро стало ясно, что все-таки придется идти по болоту.

Стойко миновав препятствие, мы дошли до деревянной лестницы. Вид, конечно, открывается изумительный.

ФОТО: Из личного архива Ярославы

ФОТО: Из личного архива Ярославы

Присев в беседке, перекусили и отдохнули.

ФОТО: Из личного архива Ярославы

Дочка немного устала и начала постанывать. Но тут нас спасла основная достопримечательность тропы - одно из крупных песчаниковых обнажений в Латвии - обрыв Айнаву.

Выглядит он потрясающе. Открывшиеся пласты песка действительно разноцветные. Русло реки делает резкий поворот, и вода бурлит.

ФОТО: Из личного архива Ярославы

ФОТО: Из личного архива Ярославы

В конце тропы в пейзажном парке Карлямуйжи прогулку возможно продолжить, отправившись дальше по тропе Аматас. Длина тропы Аматас составляет 18 км - так об этом написано на сайте парка Гауи. Но у нас сложилось впечатление, что мы находимся где-то посередине, так как указатели показывали в разные стороны.

Карта нам тоже не особо помогала - совсем непонятная. Теоретически, мы должны были совершить круг и сейчас находились в точке поворота обратно к гостинице. Решили немного пройтись в противоположную сторону, так как, по карте, там должно было быть озеро. И не прогадали.

ФОТО: Из личного архива Ярославы

Мы наткнулись на маленькую гидроэлектростанцию. А поднявшись по лестнице, обнаружили озеро.

ФОТО: Из личного архива Ярославы

ФОТО: Из личного архива Ярославы

ФОТО: Из личного архива Ярославы

ФОТО: Из личного архива Ярославы

Вернувшись обратно через обрыв Айнаву, мы пошли вдоль реки по указателям. Идти пришлось над обрывом, в некоторых местах тропа обвалилась и приходилось обходить, деревянные помосты тоже уже совсем обветшали - так что этот маршрут явно не для маленьких деток. Я Алису все время держала за руку, а это не очень удобно, так как тропа рассчитана на одного человека.

ФОТО: Из личного архива Ярославы

ФОТО: Из личного архива Ярославы

ФОТО: Из личного архива Ярославы

Вот мы и вышли к месту парковки около бетонного моста, о котором я писала ранее,

ФОТО: Из личного архива Ярославы

ФОТО: Из личного архива Ярославы

а теперь нас ждала дорога только вверх через лес к отелю.

На все мы потратили больше двух часов. По пути Алиса нашла палку, похожую на хвост стегозавра (пока не поотламывались палочки поменьше) - это нас спасло - дочка сейчас увлекается динозаврами. И к машине мы шли спокойно под рассказы о динозаврах.

ФОТО: Из личного архива Ярославы

Итог: пещера Гутманя - можно посетить в рамках посещения других достопримечательностей Сигулды или по пути другого экскурсионного маршрута. Ехать целенаправленно, думаю, не стоит.

Тропа в пейзажном парке Карлямуйжи - виды красивые, но сама тропа в запустении, местами опасна - надеюсь, временно.

Затраты: бесплатно. Нууу, только за бензин!

Ярослава о себе: "Всем привет! Меня зовут Ярослава. Мои увлечения - психология, творчество и путешествия. В будущем я вернусь к преподаванию психологии, а сейчас занимаюсь дочкой, иногда хожу на творческие мастер-классы. "Мамин клуб" подарил мне возможность писать, чему я несказанно рада, здесь я познакомилась с интересными людьми и узнала много нового обо всем, что связано с появлением ребенка и не только. Пишу я пока о наших семейных приключениях и путешествиях, но - это только начало!" Другие материалы Ярославы можно прочитать тут.