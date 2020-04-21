Для хорошего настроения и не только: каким цветам в одежде стоит отдать предпочтение в этом сезоне?

Замечали ли вы, что зачастую мы носим одежду того цвета, который отражает наше настроение или внутреннее состояние? Некоторые говорят, что, выбирая зимой одежду черного цвета, психологически чувствуют себя "теплее и комфортнее", чем в белой одежде, другие же абсолютно отрицают черный и одеваются ярче, чем обычно или даже чем принято.
Однако лучше всего цвета в своей одежде использовать осознанно, чтобы подбадривать и радовать себя, особенно теперь, когда всех нас призывают оставаться дома.
Психологи также отмечают, что некоторые цвета обладают явной способностью улучшать наше настроение, другие же сделают мрачное настроение еще более мрачным,
а уж этого мы определенно не желаем, особенно в то время, когда за окном уже маячит весна!
Удивительная сила цвета
Если мы хотим начать свой день энергично или в повестку дня входят мероприятия, требующие силы и бодрость, то рекомендуются яркие теплые цвета, например, оранжевый, красный, желтый или красновато-фиолетовый. Красные оттенки обычно связывают с силой, энергией и динамикой, в свою очередь утром отлично взбодрит желтый цвет, который ассоциируется с оптимизмом, счастьем и юностью. Оранжевый цвет – очень энергичный, яркий и игривый.
Из этой палитры каждый может выбрать для себя самый подходящий и соответствующий цвет.
Цвета можно комплектовать, подобрав аксессуары желтого цвета к платью оранжевого оттенка с красным жакетом. Такой выбор и комплектация цветов придадут творческое настроение и энергию, выражая силу и решимость.
Если хочется отдохнуть и расслабиться, то на помощь могут прийти холодные оттенки, например, голубой или сине-зеленый, выражающие чистоту, спокойствие и стабильность. К тому же белый цвет и светлые оттенки отлично улучшают настроение, ведь белый, бирюзовый или голубой цвет, например, белые брюки или голубая льняная блузка с коротким рукавом часто ассоциируются с отдыхом и пляжем.
В так называемых круизных или курортных коллекциях дизайнеры также часто используют белые, светлые, бирюзовые, голубые оттенки, которые уже психологически навевают ощущение отпуска и радости.
Наденьте белое платье-джемпер или полосатую футболку, сине-белые цвета которой сразу напомнят о море, пляже и отпускном настроении, даже когда вы будете сидеть в офисе или на диване дома.
Не следует пренебрежительно относиться и к очарованию розового цвета, ведь он обладает психологически успокаивающим эффектом, к тому же этот цвет дарит радость, женственность и привлекательность. Поклонникам вольного стиля понравятся розовые худи или полосатые футболки, в которых розовый цвет сочетается с белым. Между тем освежающее присутствие природы поможет создать зеленый цвет, который весьма универсален и к тому же считается цветом успеха.
Все творческие умы будут рады узнать, что творчеству и хорошему настроению способствуют также выразительные орнаменты и принты, которых много в модных коллекциях весенне-летнего сезона, начиная от юбок и платков с принтом до изысканных платьев, например, с рисунком весенних цветов.
Всегда следует помнить, если навалилось плохое настроение, то непременно надо избегать коричневых, бледных, невыразительных оттенков, ведь яркие цвета для улучшения настроения в любом случае подойдут лучше, чем бежевая сдержанность.
Как использовать цвета для улучшения настроения
Как для улучшения настроения практически использовать светлые и яркие цвета? Об этом особенно задумываются люди, которые выбирают темные цвета и иногда, даже сознательно купив какую-нибудь яркую вещь, не могут найти ей применение. В этом случае можно посоветовать постепенность. Если яркие или светлые цвета в вашем гардеробе – большая редкость, то не следует форсировать и сразу покупать длинное, красное платье, эффект окажется таким же, словно из теплой ванны с пеной прыгнули в ледяную полынью. Для начала рекомендуется использовать аксессуары ярких или светлых оттенков. К примеру, выбрав ярко-красную сумочку. Отличным акцентом и помощником в улучшении настроения может быть также шляпа красного цвета или яркий платок.
К тому же нынешней весной и летом одним из самых зажигательных и убедительных цветов будет ярко-красный – "Flame Scarlet".
Кроме того, в одном комплекте одежды рекомендуется комбинировать нейтральные и яркие, энергичные оттенки. Если ваш любимый предмет одежды – голубые джинсы, то наденьте их вместе с яркой футболкой или топом. Если вы являетесь абсолютной сторонницей бежевых тонов, подберите к наряду яркий платок или наденьте цветную обувь, составив остальной образ в нейтральных оттенках.
Помочь улучшить настроение могут даже носки – ярко-оранжевый цвет будет своего рода зарядом бодрости и витамина С!
Для улучшения настроения нельзя забывать и о макияже. Красная губная помада или яркие тени для глаз могут улучшить не только ваш внешний облик, но и психологический настрой!
"Цвета обладают большой силой, но каждому из нас следует сознавать свою роль в психологическом состоянии, поэтому помимо изменений в одежде рекомендуется искать и культивировать способы доставлять себе радость. В нынешних условиях отличной идеей будет надеть свой яркий и бодрящий наряд и договориться о виртуальной встрече с друзьями, например, в приложении Face Time. Делайте это по крайней мере три раза в неделю, ведь задушевные разговоры столь же важны, как и нарядные платья", – подчеркивает руководитель магазина VAN GRAAF в Риге Агнесе Масальска.
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