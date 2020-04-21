Для хорошего настроения и не только: каким цветам в одежде стоит отдать предпочтение в этом сезоне?

Однако лучше всего цвета в своей одежде использовать осознанно, чтобы подбадривать и радовать себя, особенно теперь, когда всех нас призывают оставаться дома.

Психологи также отмечают, что некоторые цвета обладают явной способностью улучшать наше настроение, другие же сделают мрачное настроение еще более мрачным,

а уж этого мы определенно не желаем, особенно в то время, когда за окном уже маячит весна!

Удивительная сила цвета

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Если мы хотим начать свой день энергично или в повестку дня входят мероприятия, требующие силы и бодрость, то рекомендуются яркие теплые цвета, например, оранжевый, красный, желтый или красновато-фиолетовый. Красные оттенки обычно связывают с силой, энергией и динамикой, в свою очередь утром отлично взбодрит желтый цвет, который ассоциируется с оптимизмом, счастьем и юностью. Оранжевый цвет – очень энергичный, яркий и игривый.

Из этой палитры каждый может выбрать для себя самый подходящий и соответствующий цвет.

Цвета можно комплектовать, подобрав аксессуары желтого цвета к платью оранжевого оттенка с красным жакетом. Такой выбор и комплектация цветов придадут творческое настроение и энергию, выражая силу и решимость.

ФОТО: Пресс-фото

Если хочется отдохнуть и расслабиться, то на помощь могут прийти холодные оттенки, например, голубой или сине-зеленый, выражающие чистоту, спокойствие и стабильность. К тому же белый цвет и светлые оттенки отлично улучшают настроение, ведь белый, бирюзовый или голубой цвет, например, белые брюки или голубая льняная блузка с коротким рукавом часто ассоциируются с отдыхом и пляжем.

В так называемых круизных или курортных коллекциях дизайнеры также часто используют белые, светлые, бирюзовые, голубые оттенки, которые уже психологически навевают ощущение отпуска и радости.

ФОТО: Пресс-фото

Наденьте белое платье-джемпер или полосатую футболку, сине-белые цвета которой сразу напомнят о море, пляже и отпускном настроении, даже когда вы будете сидеть в офисе или на диване дома.

Не следует пренебрежительно относиться и к очарованию розового цвета, ведь он обладает психологически успокаивающим эффектом, к тому же этот цвет дарит радость, женственность и привлекательность. Поклонникам вольного стиля понравятся розовые худи или полосатые футболки, в которых розовый цвет сочетается с белым. Между тем освежающее присутствие природы поможет создать зеленый цвет, который весьма универсален и к тому же считается цветом успеха.

ФОТО: Пресс-фото

Все творческие умы будут рады узнать, что творчеству и хорошему настроению способствуют также выразительные орнаменты и принты, которых много в модных коллекциях весенне-летнего сезона, начиная от юбок и платков с принтом до изысканных платьев, например, с рисунком весенних цветов.

ФОТО: Пресс-фото

Всегда следует помнить, если навалилось плохое настроение, то непременно надо избегать коричневых, бледных, невыразительных оттенков, ведь яркие цвета для улучшения настроения в любом случае подойдут лучше, чем бежевая сдержанность.