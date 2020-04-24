Пт, 24.04.2020
Я думаю, что один из важных уроков, которые мы вынесли из кризиса Covid-19, таков, что объективная необходимость отправиться в административный центр самоупралвения - это скорее помеха, а не возможность. Юрис Пуце, министр охраны среды и регионального развития

Самый трендовый корейский напиток: дальгона-кофе

ФОТО: unsplash.com/Claudiu Hegedus

В последнее время соцсетях набирает популярность напиток с густой пеной – дальгона-кофе. Этот кофе выглядит и вкусно, и красиво. Рассказываем классический вариант этого напитка!

Откуда пошло

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alexandra Pozdnyakova (@alexlysko) on

Тренд на приготовление дальгона-кофе возник в Южной Корее. Жители решили поделиться своим "карантинным" рецептом, который быстро разлетелся по миру.

Это, конечно, не совсем новинка. "Взбитый" кофе существовал и в Индии, и Пакистане. В свою очередь, в Южной Корее этот напиток стал так популярен благодаря актёру Чжон Иль У, который попробовал его в одном тв-шоу. Артист же и дал ему название "дальгона" в честь схожих на него уличных корейских сладостей. Местные блогеры тут же стали массово готовить этот напиток в соцсетях.

Рецепт классический дальгона-кофе

Ингридиенты:

  • сахар;
  • растворимый кофе; 
  • горячая вода;
  • молоко;
  • сахар. 

Приготовление: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by tinter_coffee (@tinter_co) on

  1. Кофе и горячую воду смешиваем в пропорции 1:1:1.
  2. Взбиваем миксером до появления густой пены. Она должна приобрести красивый карамельный цвет. 
  3. Если под рукой нет миксера, можно сделать это и обычным венчиком. Однако взбивать необходимо относительно долго – примерно восемь минут, так что запаситесь терпением.
  4. В стакан нужно налить горячее или холодное молоко.
  5. По желанию добавляем лёд.
  6. Сверху заливаем получившейся густой пеной.
  7. Можно украсить напиток тёртым шоколадом или корицей. 
  8. Готово!

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ