Самый трендовый корейский напиток: дальгона-кофе

В последнее время соцсетях набирает популярность напиток с густой пеной – дальгона-кофе. Этот кофе выглядит и вкусно, и красиво. Рассказываем классический вариант этого напитка!
Откуда пошло
Тренд на приготовление дальгона-кофе возник в Южной Корее. Жители решили поделиться своим "карантинным" рецептом, который быстро разлетелся по миру.
Это, конечно, не совсем новинка. "Взбитый" кофе существовал и в Индии, и Пакистане. В свою очередь, в Южной Корее этот напиток стал так популярен благодаря актёру Чжон Иль У, который попробовал его в одном тв-шоу. Артист же и дал ему название "дальгона" в честь схожих на него уличных корейских сладостей. Местные блогеры тут же стали массово готовить этот напиток в соцсетях.
Рецепт классический дальгона-кофе
Ингридиенты:
- сахар;
- растворимый кофе;
- горячая вода;
- молоко;
- сахар.
Приготовление:
- Кофе и горячую воду смешиваем в пропорции 1:1:1.
- Взбиваем миксером до появления густой пены. Она должна приобрести красивый карамельный цвет.
- Если под рукой нет миксера, можно сделать это и обычным венчиком. Однако взбивать необходимо относительно долго – примерно восемь минут, так что запаситесь терпением.
- В стакан нужно налить горячее или холодное молоко.
- По желанию добавляем лёд.
- Сверху заливаем получившейся густой пеной.
- Можно украсить напиток тёртым шоколадом или корицей.
- Готово!
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