Самый трендовый корейский напиток: дальгона-кофе

Это, конечно, не совсем новинка. "Взбитый" кофе существовал и в Индии, и Пакистане. В свою очередь, в Южной Корее этот напиток стал так популярен благодаря актёру Чжон Иль У, который попробовал его в одном тв-шоу. Артист же и дал ему название "дальгона" в честь схожих на него уличных корейских сладостей. Местные блогеры тут же стали массово готовить этот напиток в соцсетях.