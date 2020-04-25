Нью-Йорк: от Covid-19 умерла пятимесячная девочка
20 апреля в Нью-Йорке в семье пожарного Джерела ла Санты и его супруги Линдси случилась трагедия: от Covid-19 умерла их пятимесячная дочь, сообщает портал People.
"Самый страшный опыт для родителей - потерять своего ребенка. С глубокой скорбью сообщаем о кончине нашей младшей доченьки - умерла Джей Наталия ла Санта", - написали супруги в социальных сетях.
"Папа называл ее "принцессой-воительницей", потому что она сражалась с Covid-19 как никто другой... Покойся с миром, малышка", - написали родители и попросили уважать их право на неприкосновенность частной жизни.
Чтобы покрыть расходы на лечение малышки, была запущена кампания по сбору средств.
Нью-Йорк очень сильно пострадал от пандемии Covid-19. Более 265 тысяч человек заболели, более 16 тысяч - скончались.
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