Нью-Йорк: от Covid-19 умерла пятимесячная девочка

ФОТО: Gofundme

"Самый страшный опыт для родителей - потерять своего ребенка. С глубокой скорбью сообщаем о кончине нашей младшей доченьки - умерла Джей Наталия ла Санта", - написали супруги в социальных сетях.

"Папа называл ее "принцессой-воительницей", потому что она сражалась с Covid-19 как никто другой... Покойся с миром, малышка", - написали родители и попросили уважать их право на неприкосновенность частной жизни.

ФОТО: Gofundme

Чтобы покрыть расходы на лечение малышки, была запущена кампания по сбору средств.

Нью-Йорк очень сильно пострадал от пандемии Covid-19. Более 265 тысяч человек заболели, более 16 тысяч - скончались.