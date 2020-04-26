"Гот в Белом доме". Первой леди США Мелании Трамп - 50!
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Сегодня, 26 апреля, первой леди США Мелании Трамп исполнилось 50 лет. Как отмечает Esquire, в сети её называют "готом в Белом доме" - за перманентное молчание и любовь к черному. Её выдержке и правда можно только позавидовать. Какая жена вытерпит такое отношение? Рассказываем и показываем самые неловкие моменты семьи Трамп на публике.
Забыть жену перед посадкой в вертолёт, неудачно пытаться взять её за руку, бросить в середине танца или одну под дождём. Вы, возможно, не поверите, но это далеко не все неловкие моменты в жизни президентской пары США - Дональда и Мелании Трамп! Поехали!
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