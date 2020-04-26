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Автор подвенечного платья для Меган Маркл опубликовала уникальные кадры с королевской свадьбы

Свадьба Меган и Гарри

ФОТО: Georges De Keerle/SIPA / Georges De Keerle/SIPA

Свадебное платье для Меган Маркл создала Клэр Уэйт Келлер - креативный директор французского дома моды Givenchy. Она опубликовала уникальные фотографии со свадебной церемонии принца Гарри и Меган. 

До Givenchy уроженка Великобритании Клэр Уэйт Келлер работала с такими марками как  Chloé, Calvin Klein, Ralph Lauren, Gucci и Pringle of Scotlan.

Всем известно, что к нарядам от Givenchy у Меган Маркл особая страсть - ее неоднократно замечали в одежде от этого бренда. 

Instagram @clarewaightkeller

ФОТО: скриншот

Но в начале апреля автор подвенечного наряда Меган покинула Givenchy. И выложила нигде ранее не опубликованные фотографии с бракосочетания Гарри и Меган. Фото Клэр Уэйт Келлер сопроводила трогательными словами. 

"Королевское свадебное платье. Два года назад в этот день я была на финальной примерке очень секретного платья. Так много эмоций пронзали меня в те месяцы, перед тем важным днем",

- цитирует дизайнера Elle. 

Instagram @clarewaightkeller

ФОТО: скриншот

Дизайнер рассказала, что основными принципами создания подвенечного наряда были чистота и простота.

"Нельзя было забыть о природе и 53 цветах стран Содружества, которые принесли в церемонию утонченности, объединив и историю Givenchy, и историю королевства, чтобы запечатлеть классическую красоту вне времени, которой хотела добиться невеста", - написала дизайнер. И сопроводила это фотографиями с королевской свадьбы. 

Instagram @clarewaightkeller

ФОТО: скриншот

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