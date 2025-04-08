Продолжает расти объем непригодных лекарств, сданных в аптеки Apotheka

Непригодные медикаменты следует сдавать в аптеки по нескольким причинам. Опасно выбрасывать медикаменты в бытовые отходы, поскольку они могут попасть в руки детей или быть съедены птицами или животными, вызвав отравление. Гормональные вещества могут влиять на репродуктивную систему рыб и других водных организмов, а антибиотики, попадая в окружающую среду, могут способствовать развитию резистентности к антибиотикам, что угрожает здоровью человека и животных. Также не рекомендуется сливать медикаменты в канализацию, поскольку они могут попасть в грунтовые воды, реки и озера. Очистные сооружения не всегда способны полностью очистить воду от фармацевтических соединений, поэтому вредные вещества также могут попадать в питьевую воду. Также нежелательно длительное хранение непригодных медикаментов дома, поскольку многие фармацевтические препараты содержат химические вещества, которые при неправильном распаде могут выделять токсичные соединения. В свою очередь, сжигание медикаментов в печи может привести к образованию опасных выбросов. Чтобы предотвратить эти проблемы, медикаменты важно утилизировать безопасным, в том числе для экологии, способом.