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Видео Солист OneRepublic показал тату, которое сделал в Латвии

Перевод: rus.tvnet.lv

Солист известной поп-рок-группы OneRepublic Райан Теддер опубликовал на платформе TikTok видео, в котором рассказал, что одна из его татуировок была сделана в Латвии.

На видео Райан демонстрирует татуировки на своих руках, которые были сделаны в его любимых местах по всему миру, где он выступал. Он упоминает Италию, Гонконг, Бангкок, Токио и даже Литву.

Но, указывая на татуировку в виде черепа, курящего трубку, на левой руке, Райан с улыбкой говорит, что она была сделана в Латвии.

Напомним, группа OneRepublic была основана в 2002 году в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо. Было продано более шестнадцати миллионов копий их альбомов, а музыка группы также пользовалась значительным успехом на стриминговых платформах. Интересно, что первую волну популярности группа обрела благодаря социальной сети MySpace, где она выкладывала свои записи еще до подписания контракта со звукозаписывающей компанией.

@realryantedder Each one marks a show #musicproducer #storytime #tattoo #travel ♬ original sound - Ryan Tedder

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