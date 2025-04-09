Видео Солист OneRepublic показал тату, которое сделал в Латвии

На видео Райан демонстрирует татуировки на своих руках, которые были сделаны в его любимых местах по всему миру, где он выступал. Он упоминает Италию, Гонконг, Бангкок, Токио и даже Литву.

Но, указывая на татуировку в виде черепа, курящего трубку, на левой руке, Райан с улыбкой говорит, что она была сделана в Латвии.

Напомним, группа OneRepublic была основана в 2002 году в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо. Было продано более шестнадцати миллионов копий их альбомов, а музыка группы также пользовалась значительным успехом на стриминговых платформах. Интересно, что первую волну популярности группа обрела благодаря социальной сети MySpace, где она выкладывала свои записи еще до подписания контракта со звукозаписывающей компанией.