Фото Роскошь для невест и смелые решения: Katya Katya, BERTH, Rimgailaite Costume

Образ весенней RIGA FASHION WEEK воплощает сочетание женственности и технологичности, демонстрируя, как цифровые инструменты становятся полноценными участниками творческого процесса. Главная героиня сезона - результат работы нейросети - отражает тренд на интеграцию ИИ в моду, визуализируя мечты о будущем, где технологии и эстетика идут рука об руку.

На главном подиуме столицы свои коллекции представят латвийские дизайнеры: Natalija Jansone, Iveta Vecmane, Katya Katya, Verens, Una Berzina, Selina Keer и BAÉ by Katya Shehurina. Работы дизайнеров - это синтез прошлого и будущего, ремесленных техник и современных форм. Коллекции обращаются к личным воспоминаниям, природным мотивам и устойчивому дизайну.

В международном блоке участвуют BERTH (Гонконг / Великобритания) - дебютант RFW, представленный благодаря партнерству с Fashion Scout, Rimgailaite Costume (Литва), Szczygiel (Польша), Ivo Nikkolo (Эстония), ArtisainT by Lena Lumelsky (Бельгия) и Novaliss (Испания). Среди заявленных тем - радость в повседневной жизни, винтажная эстетика, переработанные материалы и выразительные аксессуары. Каждый из брендов раскрывает свою визуальную историю, отсылая к темам идентичности, устойчивости и свободы самовыражения.



Представляем вашему вниманию показы от Katya Katya, BERTH (Гонконг/Великобритания) и Rimgailaite Costume (Литва).

Галерея: Katya Katya

Галерея: BERTH (Гонконг/Великобритания)

Галерея: Rimgailaite Costume (Литва)