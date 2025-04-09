Фото Роскошь для невест и смелые решения: Katya Katya, BERTH, Rimgailaite Costume

С 7 по 10 апреля в столице Латвии проходит Рижская неделя моды (RFW) - главное модное событие Балтии, которое объединяет профессионалов индустрии из разных стран. В программе - показы ведущих латвийских и зарубежных дизайнеров, лекции, выставки и креативные коллаборации, подчеркивающие синергию моды, искусства и технологий.
Образ весенней RIGA FASHION WEEK воплощает сочетание женственности и технологичности, демонстрируя, как цифровые инструменты становятся полноценными участниками творческого процесса. Главная героиня сезона - результат работы нейросети - отражает тренд на интеграцию ИИ в моду, визуализируя мечты о будущем, где технологии и эстетика идут рука об руку.
На главном подиуме столицы свои коллекции представят латвийские дизайнеры: Natalija Jansone, Iveta Vecmane, Katya Katya, Verens, Una Berzina, Selina Keer и BAÉ by Katya Shehurina. Работы дизайнеров - это синтез прошлого и будущего, ремесленных техник и современных форм. Коллекции обращаются к личным воспоминаниям, природным мотивам и устойчивому дизайну.
В международном блоке участвуют BERTH (Гонконг / Великобритания) - дебютант RFW, представленный благодаря партнерству с Fashion Scout, Rimgailaite Costume (Литва), Szczygiel (Польша), Ivo Nikkolo (Эстония), ArtisainT by Lena Lumelsky (Бельгия) и Novaliss (Испания). Среди заявленных тем - радость в повседневной жизни, винтажная эстетика, переработанные материалы и выразительные аксессуары. Каждый из брендов раскрывает свою визуальную историю, отсылая к темам идентичности, устойчивости и свободы самовыражения.
Представляем вашему вниманию показы от Katya Katya, BERTH (Гонконг/Великобритания) и Rimgailaite Costume (Литва).
Галерея: Katya Katya
Галерея: BERTH (Гонконг/Великобритания)
Галерея: Rimgailaite Costume (Литва)
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