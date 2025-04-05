ФОТО Зузанс, Затлерс и другие на премьере спектакля с Чулпан Хаматовой

Постановка заявлена как "вегетарианский триллер", а в ее основе - одноименный роман Ольги Токарчук, лауреата Нобелевской премии по литературе. Книга уже получила множество международных наград, включая Международную Букеровскую премию, и снискала признание критиков и читателей по всему миру.

Роман сочетает в себе элементы детектива, философского размышления и тонкой иронии. В центре - Янина, женщина с непростым характером, страстно увлеченная природой, астрологией и справедливостью. Она - современная романтичная бунтарка, по-своему одержимая. Действие происходит в отдаленной деревне на юге Польши, где Янина - чужачка, бывшая учительница - внезапно оказывается в эпицентре таинственных смертей местных охотников. Один за другим они погибают самым странным образом. Каждое новое происшествие приближает героиню к пугающе ясному выводу, и напряжение нарастает.