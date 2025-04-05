ФОТО Зузанс, Затлерс и другие на премьере спектакля с Чулпан Хаматовой

Вечером в пятницу, 4 апреля, на сцене театра "Дайлес" прошла премьера спектакля "Веди свой плуг по костям мертвецов". Премьеру посетили многие известные в Латвии люди: политики, музыканты и предприниматели, а также экс-президенты Раймонд Вейонис, Валдис Затлерс и Гунтис Улманис. Смотрите нашу галерею!
Постановка заявлена как "вегетарианский триллер", а в ее основе - одноименный роман Ольги Токарчук, лауреата Нобелевской премии по литературе. Книга уже получила множество международных наград, включая Международную Букеровскую премию, и снискала признание критиков и читателей по всему миру.