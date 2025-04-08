Создателю Рижского рок-клуба Андрею Яхимовичу нужны деньги на операцию

Андрей Яхимович - латвийский рок-музыкант, известный как барабанщик и солист группы "Поезд Ушёл" и лидер "Цемента", один из основателей и бессменный президент Рижского рок-клуба - сейчас борется с тяжелой болезнью и нуждается в поддержке.
У музыканта диагностирован рак простаты, и ему требуется дорогостоящее лечение. Коллеги, друзья и поклонники объединились, чтобы помочь: в Риге организуется концерт, где собираются средства на поддержку Андрея Яхимовича.
Благотворительный концерт группы "Цемент" пройдет 30 апреля в 19:00 в Digital Art House (ул. Сколас, 2). Вход бесплатный, но внутри можно будет сделать пожертвование.
Пожертвование на операцию для Андрея Яхимовича также можно сделать в рамках благотворительного проекта "Зеленая лампа". Подробности здесь.
Благотворительный фонд BeOpen не удерживает с пожертвований никакие проценты. Все поступившие на целевой счет Андрея Яхимовича средства могут быть использованы только на оплату операции и медицинских услуг.
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