Создателю Рижского рок-клуба Андрею Яхимовичу нужны деньги на операцию

У музыканта диагностирован рак простаты, и ему требуется дорогостоящее лечение. Коллеги, друзья и поклонники объединились, чтобы помочь: в Риге организуется концерт, где собираются средства на поддержку Андрея Яхимовича.

Благотворительный концерт группы "Цемент" пройдет 30 апреля в 19:00 в Digital Art House (ул. Сколас, 2). Вход бесплатный, но внутри можно будет сделать пожертвование.

Пожертвование на операцию для Андрея Яхимовича также можно сделать в рамках благотворительного проекта "Зеленая лампа". Подробности здесь.

Благотворительный фонд BeOpen не удерживает с пожертвований никакие проценты. Все поступившие на целевой счет Андрея Яхимовича средства могут быть использованы только на оплату операции и медицинских услуг.